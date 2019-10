Prima şedinţă de Guvern, după moţiune. Dăncilă face bilanţul guvernării PSD din ultimii trei ani

Principalele declaraţii ale Vioricăi Dăncilă:

- Am avut o guvernare cu rezultate bune pentru români

- Faceţi parte dintr-un Guvern care a generat o creştere economică solidă

- Avem curajul să ne uităm în ochii românilor pentru că nu am luat nicio măsură împotriva lor

- Am crescut salariile şi pensiile şi am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale



- Am crescut punctul de pensie, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari şi am instituit principiul echităţii

- Cer PNL şi domnului preşedinte Iohannis să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi majorările vor fi acordate conform legislaţiei în vigoare

- România merită venituri decente şi corecte

- Am crescut salariul minim pe economie, măsură pe care alte guverne nu au dorit să şi-o asume. Efectele aceste măsuri sunt simţite de toţi românii indiferent că lucrează în domeniul public sau privat

- Faţă de anul 2016 oamenii câştigă în medie cu 41% mai mult