OTP Bank, încălcări repetate ale legii consumatorului şi legilor bancare

„Preşedintele Consiliului Băncii, Zoltán Major, şi-a exprimat recunoştinţa pentru activitatea desfăşurată şi aportul incontestabil la dezvoltarea băncii, împreună cu cele mai bune gânduri şi urări de sănătate.”, anunţa bani.md.

Cu numai câteva zile înainte, la final de septembrie, Diósi anunţa la Chişinău trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a băncii, cu un program amplu de digitalizare şi modernizare a infrastructurii IT, lansarea de soluţii financiare online şi schimbarea reţelei cu bancomate de ultimă generaţie, scrie Gândul.ro.

„Fiecare bancă are propria politică. Investim în tehnologie, dezvoltarea culturii interne şi de personal. Ne asumăm jobul de consilier financiar al clienţilor noştri; ar trebui să îi sfătuim şi să fim un fel de «medic de familie» din punct de vedere financiar. Aşa văd rolul băncii. Anul trecut, am creat o fundaţie specială pentru educaţia financiară. La urma urmei, mulţi oameni încă nu îşi fac bugete; ei nu analizează veniturile şi cheltuielile”, spunea Diósi cu câteva zile înainte de a aşa-zisa retragere „bine-gândită”.

Poziţionarea fostului CEO de la OTP Bank România şi apoi al băncii din Republica Moldova, preluată de grupul ungar de la Société Générale, nu arăta nici cea mai vagă intenţie de a se retrage din funcţie, ci mai degrabă o implicare hotărâtă în viitorul şi dezvoltarea băncii.

Banca, amendată de ANPC

Doar că OTP se află printre băncile cu cele mai multe reclamaţii şi dosare pe clauze abuzive, inclusiv pentru externalizarea creditelor, unde a şi primit o amendă foarte mare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) înregistrând sute de reclamaţii.

La sfârşitul lunii septembrie, Adevărul transmitea că OTP Bank a fost amendată de inspectorii ANPC pentru practici comerciale incorecte şi pentru lispa unor informaţii considerate esenţiale din contractele de credit ipotecar şi din cele pentru credite de nevoi personale.

Amenzile aplicate au totalizat 80.000 de lei şi au fost asociate cu solicitări de coformare a contractelor cu prevederile legale, afirmau surse din mediul bancar. La rândul său, la începutul lunii septembrie, banca a contestat în instanţă sancţiunile primite.

Conform datelor transmise de Gândul.ro, în urmă cu 4 ani, Sandor Csanyi, şeful OTP şi probabil cel mai longeviv preşedinte de bancă comercială din ultimii 30 de ani, declara: „Pentru achiziţiile din regiune, avem pregătiţi un miliard de dolari, vrem să luăm cinci bănci, dar nu mai avem ce cumpăra astăzi de pe piaţa din România.”

Tocmai deschidea la Bucureşti un centru de educaţie financiară, pentru care sucursala locală a băncii fanion din Ungaria plătise 600.000 de euro. Centrul de educaţie financiară s-a stins aproape anonim, precum marile achiziţii pe care le pregătea OTP pe piaţa românească, locul lui fiind luat destul de repede de fundaţia băncii.

Prieten deopotrivă cu Viktor Orban şi Vladimir Putin

Prieten bun al preşedintelui Viktor Orban, dar deopotrivă prieten cu preşedintele rus, Vladimir Putin, Csanyi venise la Bucureşti să se asigure că preluarea Băncii Româneşti merge din plin.

La şase luni după vizita de la Bucureşti, Csanyi mărturisea reporterilor de la Budapesta că are un sentiment prost în ceea ce priveşte tranzacţia cu Banca Românească. În toamna acelui an, la Bucureşti, diverse autorităţi l-au întrebat de unde are grupul atâtea lichidităţi, pentru că nu prea se văd în bilanţ.

În 2018, OTP Bank a fost notificată oficial de către Banca Naţională a României că respinge tranzacţia de preluare a Băncii Româneşti, tranzacţie pentru care ungurii aveau chiar şi acordul de la Consiliul Concurenţei. O premieră în piaţa bancară locală, nicio altă tranzacţie nefiind stopată atât de brutal de către banca centrală, fix după ce au fost încheiate toate negocierile.

Conform datelor transmise de Gândul.ro, respingerea tranzacţiei ar fi trebuit să aducă de la sine o schimbare imediată a conducerii de la Bucureşti, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Totuşi, în toamna anului 2018, când BNR finalizează un al doilea control de fond în sucursala băncii maghiare s-a stabilit o listă plină de neconformităţi pe care le contabilizează chiar în pierderi de milioane de lei.

Banca centrală a cerut OTP România o serie lungă de remedieri care arătau că situaţia era scăpată de sub control de către conducerea băncii. BNR a impus atunci regândirea şi transpunerea mai multor proceduri care ţineau de riscul operational, de securitate şi audit intern, menţionând în mod explicit fraude şi provizioane subevaluate pentru litigii pierdute sau aflate în diferite faze procesuale.

De altfel, BNR menţiona în rapoartele de control că OTP are mult mai multe sesizări şi petiţii faţă de celelalte bănci din sistem, chiar bănci cu clienţi şi afaceri mult mai consistente.

Este momentul în care ungurii anunţă în final că îl vor înlocui pe László Diósi de la conducerea sucursalei de la Bucureşti, dar schimbarea efectivă se va face după mai mult de jumătate de an, la mijlocul lui 2019.