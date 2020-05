Orban: Pandemia ne-a prins fără stocuri de materiale. Acum producem şi am livrat deja Spaniei, Italiei şi Republicii Moldova

„S-a făcut un efort uriaş şi a trebuit să utilizăm toate pârghiile diplomatice pentru a reface stocurile. La ora actuală lucrurile sunt sub control. Am ajuns în situaţia în care ne permitem să susţinem şi alte state, precum R. Moldova. Am trimis şi în Spania şi Italia.





Am pornit de la zero în provinţa producţiei de echipamente. Astăzi, există 23 de companii autorizate să producă măşti, majoritatea măşti chirurgicale.

Avem mare nevoie, pentru că din 15 mai va fi obligatorie purtarea de măşti

60 de companii au fost autorizate să producă combinezoane şi în jur de 100 de companii autorizate să producă biocide şi care sunt foarte aproape să satisfacă cerea internă Suntem pregătiţi să oferim condiţii pentru relocarea unor companii, pot fi un motor important”, a declarat premierul.

În urmă cu o săptămână, Virgil Popescu, ministrul Economiei, a anunţat că la Romarm, companie producătoare de armament deţinută de stat, a fost pusă în funcţiune prima linie automatizată pentru producţia de măşti.

„La Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a fost pusă în funcţiune prima linie automatizată pentru producţia de măşti de tip FFP2 şi FFP3. Au început deja probele de funcţionare pentru că vrem să producem cât mai repede echipamentul necesar pentru a-i proteja pe cei din prima linie, pe medici şi personalul medical, pe eroi. Împreună facem România bine! Împreună ne protejăm împotriva inamicului nevăzut!”, este mesajul postat pe Facebook de Virgil Popescu, ministrul Economiei.

Ulterior, ministrul Economiei a precizat că Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), companie aflată în portofoliul Ministerului Economiei, şi-a modificat obiectul de activitate, adăugând încă unul, secundar, respectiv comercializarea de produse farmaceutice şi echipamente medicale.

Potrivit acestuia, astfel, SAPE va achiziţiona, de la furnizori şi producători din România, produse şi echipamente medicale la cel mai bun preţ, pe care le va comercializa către spitale, instituţii publice sau persoane juridice private sau de stat interesate de achiziţia de astfel de echipamente.

"Am vrut să mă întâlnesc astăzi şi cu reprezentanţii marilor retaileri şi cu reprezentanţii industriei farmaceutice pentru că, după cum s-a anunţat, din 16 mai va exista obligativitatea să purtăm măşti de protecţie şi vreau să mă asigur că există stocuri suficiente pentru populaţie şi să evităm specula. De asemenea, vreau să vă anunţ că Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin SAPE, poate asigura materiale, atât de la cei 9 producători români, dar şi prin import, prin cooperarea stat cu stat. Toate echipamentele vândute de SAPE respectă standardele în vigoare.

Aceste măşti vor fi vândute la un preţ de 2 lei/mască + TVA. Desigur, vă încurajez să achiziţionaţi aceste măşti la cel mai mic preţ al pieţei.