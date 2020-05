Orban, despre Autostrada Sibiu-Piteşti: În 12 ani nu s-a construit un milimetru. Pe unii i-a durut la bască VIDEO

Principalele declaraţii:

Am ţinut să fiu prezent la semnatrea contractului, pe care îl consider un proiect de suflet. Am fost un an şi ceva ministru al Transporturilor. La începutul lunii mai 2007 am fost pe şantierul autostrăzii Sibiu Piteşti şi am anunţat că vom finanţa 47% din lucrări în maximum 6 luni.

Peste fix 6 luni am inaugurat tronsonul de autostradă aferent centurii.

Azi, după 12 ani, deşi era finalizată documentaţia tehnico-economică, nu s-a construit un milimetru de autostradă.

Parca trebuia să revenim noi la putere ca să se urnească acest proiect fundamental pentru România.

N-am să aplaud semnarea contractului. Am să aplaud când va fi gata. Dacă va fi terminat la termen.

Este inadmisibil să nu se facă nimic în 12 ani

Acest proiect a fost finanţat pe programul 2014 - 2020. am ajuns să semnăm pe final pentru că pe unii i-a durut la bască”.