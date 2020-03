Orban, despre amânarea plăţii ratelor bancare: Putem să luăm şi astfel de decizii, în momentul în care va fi necesar

„Suntem în dialog cu mediul financiar-bancar, suntem în dialog cu Banca Naţională. BNR şi Asociaţia Băncilor fac parte din grupul de lucru. Suntem în discuţii pentru a genera din partea sectorului financiar-bancar în sprijinul mediului de afaceri, în sprijinul companiilor, în special din acele domenii care sunt grav afectate de coronavis. Restaurante, baruri şi alte categorii de localuri sunt în analiză pentru astfel de măsuri. Noi am avut o gradualitate în ceea ce priveşte impunerea de măsuri. Iniţial am interzis manifestările de peste 1000 de persoane, apoi am interzis manifestările de peste 100 de persoane. Am avut gradualitate. În momentul în care va fi necesar, putem să luăm şi astfel de decizii, dar deocamdată din câte ştiu eu sunt în curs de analiză astfel de decizii”, a spus premierul.