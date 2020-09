O fabrică cu 400 de ani vechime şi-a închis definitiv porţile. Toţi angajaţii au fost concediaţi

Fabrica de sticlă din Avrig avea 140 de angajaţi, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul său, şi producea obiecte unice de menaj, cum ar fi pahare, căni, vaze, boluri, farfurii, decantere, unele decorate sau gravate după cum solicitau clienţii.

Angajaţii lucrau exclusiv pentru export, iar căderea totală a pieţei în perioadă de "lockdown" cauzată de pandemia de COVID-19 a dus la oprirea tuturor contractelor.

Societatea avea în urmă cu 20 de ani peste 1.000 de angajaţi, iar, înainte de oprirea activităţii, avea doar 120 de persoane. În trecut, aici s-au făcut paharele pentru nuntă prinţului Charles cu Diana, s-a lucrat pentru Versace şi Tiffany, dar şi pentru alte mărci foarte cunoscute de pe mapamond.

"Încă din luna martie încoace au tot scăzut comenzile, am reuşit să mai reducem din personal, dar tot era greu. Iar acum, în ultima săptămâna, nu am mai avut efectiv nicio comandă. M-am zbătut foarte mult şi am avut vizitatori, comenzi, apoi a venit pandemia şi ne-a pus capac. La noi, faţă de alte domenii, dacă ai de lucru ai, dacă nu, e gata. Cuptorul acela funcţiona 24 din 24, ceea ce presupunea costuri mari, prea mari că să le putem susţine. Datoriile au fost tot mai mari, creditorii nu au mai acceptat şi s-a cerut falimentul", spunea la finalul lunii iulie directorul Doru Teodorescu, citat de turnulsfatului.ro