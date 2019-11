Ministrul Transporturilor opreşte toate concursurile şi demarează audit intern

„Am decis să demarez un audit intern la toate nivelurile. Am decis să opresc toate concursurile, atât în aparatul central cât şi la companiile din subordine şi structurile din subordine. Am decis să ne implicăm împreună cu CNAIR, apropo de Compania Naţională de Drumuri şi cu CFR Infrastructură, cu toate determinarea pentru a ne achita de obligaţiile care ne revin din programul de iarnă. Am decis să discutăm, de urgenţă, rectificarea bugetară pentru 2019 şi bugetul pentru 2020. Şi nu în cele din urmă, am decis să deblocăm situaţiile critice de la companii. Să deblocăm marile proiecte de investiţii, pe CNAIR, pe CFR, pe Metrorex, spre exemplu, şi să accelerăm absorbţia fondurilor europene. Cât priveşte Compania de Drumuri, am speranţa că acel proces de selecţie pe 109, pentru membrii Consiliului de Administraţie, va fi anulat, pentru că sunt foarte multe elemente care mă determina să cred că au fost încălcate foarte multe reglementări legale”, a declarat Bode într-o intervenţie la Digi24.

Ministrul spune că în procesul de construcţie şi recepţionare a lucrărilor, în România s-a dezvoltat „o industrie a claimurilor”.

„Vorbim de revendicări câştigate împotriva statului român care depăşesc 1 miliard de euro. Doar pe zona de cale ferată avem revendicări pe care statul român trebuie să le plătească de peste 200.000.000 de euro. Ultima revendicare pe care statul român are obligaţia definitivă să o plătească este de săptămâna trecută, este de 100.000.000 euro către o companie pentru revendicări câştigate la Curtea de Arbitraj. Este o decizie pe care am luat-o şi vreau să o spun încă o dată aici, în faţa românilor, prin intermediul dumneavoastră, toate revendicările care depăşesc 1.000.000 euro le voi trimite către DNA. Este inadmisibil să avem obiective finalizate în proporţie de 99% şi nerecepţionate din vina statului român, din vina unor funcţionari de decizie care nu îşi asumă, nu îşi pun semnătura pe procesul verbal de recepţie şi statul român plăteşte către antreprenor ani de zile penalităţi, pentru că lucrarea este finalizată, dar nerecepţionată”, a spus ministrul.