Ministrul Transporturilor, despre noul director Tarom: O să vedeţi că e de meserie

Ministrul Răzvan Cuc a spus, într-o emisiune la TVR, că miercuri seara se desfăşoară o Adunare Generală a Acţionarilor şi va exista un nou Consiliu de Administraţie.

"Din păcate, Tarom-ul - am spus şi în primul mandat, a fost unul dintre obiectivele de suflet, că suntem români, este un simbol naţional pe care mi l-am asumat şi am spus că voi face tot ce-mi stă în putinţă să salvăm compania asta, vorbesc de... să-i reducem pierderile, că, din păcate, acuma trebuie s-o salvăm. Pentru că eu îmi amintesc când eram, în 2017, ministru şi mă critica domnul Tudose, mă critica vis-a-vis de pierderile de la Tarom, deşi eu preluasem un program de zbor de la guvernator, dar nu, asta nu e o scuză, şi că luasem cele două aeronave ca să încercăm să unificăm...", a afirmat Cuc.

El a spus că premierul Tudose i-a "sugerat" să îl aducă pe Werner Wolff la Tarom.

"Domnul Tudose, mie, în timpul mandatului meu mi-a sugerat să-l aducem pe domnul Wolff la Tarom... că e o variantă. MI-a sugerat că ar fi o variantă bună într-o discuţie pe care am avut-o. Nu ştiu că eu nu l-am calificat, nu am fost de acord să îl pun la Tarom. După ce am plecat eu, nu ştiu ce s-a întâmplat, mă rog, asta ştim cu toţii că l-a pus şi vedem unde a ajuns Tarom-ul", a spus Răzvan Cuc.

El a relatat că săptămâna trecută a venit la el în birou un membru din Consiliul de Administraţie care a fost revocat vineri.

"(...) şi vine şi îmi spune: păi ştiţi, că noi am vrut să facem treabă la Tarom, că pe mine m-a pus domnul Tudose la Tarom în CA. Deci eu înţeleg că am avut un salvator la Tarom care s-a numit domnul Tudose care a numit o echipă a dânsului şi am ajuns cu Tarom-ul ...", a mai spus ministrul Transporturilor.

El a susţinut că, atunci când a plecat din primul mandat, Tarom avea în cont undeva la 80 de milioane de dolari, iar acum are undeva la 14 milioane.

"Eu am avut o discuţie cu domnul Wolff, care mi-a spus că sunt pierderi la combustibil, sunt pierderi peste tot, toată lumea-i vinovată, mai puţin el. Eu nu am nicio problemă, poate omul are dreptate, dar aşa cum domnul Tudose l-a girat pe domnul Wolff şi înţeleg că a girat şi alţi membri din Consiliul de Administraţie (...) e, de acum înainte, intrăm noi cu oameni din aviaţie, cum trebuie, ca să relansăm Tarom-ul, pentru că mă sună piloţii şi-mi spun: domnu' ministru, vă rugăm, faceţi ceva", a adăugat el.

Cuc a spus că s-a uitat să vadă ce a făcut acest Consiliu de Administraţie de când a fost numit şi a spus că nu a văzut restructurare, nici un program de relansare din punct de vedere comercial.

"Noul director general de la Tarom - va fi mâine Consiliul de Administraţie - sunt convins că va fi un om care ţine cu Tarom-ul (...) e în domeniu. (...) O să vedeţi că este om de meserie. Eu vă spun atâta: ce a fost până acuma, a fost la Tarom epoca lui Tudose (...)", a afirmat Răzvan Cuc, refuzând însă să spună cine va fi noul director.

Werner Wolff, un fost director în cadrul reţelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, a fost numit, în noiembrie 2017, director general al companiei de stat Tarom, al cincilea şef al companiei din anul respectiv.

Secretarul comisiei pentru Transporturi, deputatul PNL Marius Bodea, a susţinut că avioanele Tarom riscă să rămână la sol, întrucât joi expiră mandatul actualului directorului general al companiei, iar în lipsa unui consiliu de administraţie nu poate fi numit un şef interimar.

Marius Bodea a afirmat, într-un comunicat de presă, că Tarom poate rămâne în zilele următoare fără certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română din cauza faptului că "guvernul a provocat o criză în conducerea companiei".

Bodea a precizat că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a convocat pe 13 martie Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) la Tarom pentru demiterea Consiliului de Administraţie (CA) al companiei, iar două zile mai târziu CA al Tarom a fost demis, fără ca AGA să primească mandat pentru numirea unui consiliu de administraţie provizoriu.

"Mâine 21 martie, încetează de drept mandatul Directorului General al Tarom, iar un interimar nu poate fi numit din cauza faptului că operatorul aerian deţinut de statul român nu mai are nici Consiliu de Administraţie. Pe cale de consecinţă, în lipsa unui „Accountable Manager“, în cazul de faţă un Director General, Autoritatea Aeronautică retrage certificatul de operator aerian. Practic, toate avioanele Tarom ar putea rămâne la sol. O asemenea situaţie dramatică nu a mai existat niciodată în istoria de 64 de ani a companiei Tarom", a declarat deputatul PNL Marius Bodea.

Potrivit lui Bodea, valoarea prejudiciului în urma unei asemenea lovituri este greu de calculat, întrucât "pasagerii vor putea cere despăgubiri de ordinul milioanelor de euro".

"Cine îşi putea închipui că o luptă internă între clanurile din PSD va produce ca victimă chiar o companie fanion românească, cum este Tarom? În alte părţi ale lumii, în lumea a treia, se suspendă certificatele de operator aerian pentru neîndeplinirea unor condiţii tehnice ale flotelor de aeronave, dar niciodată pentru decapitarea conducerii unei companii care nu mai poate asigura existenta unui nou «manager responsabil», condiţionalitate primară pentru menţinerea valabilă a certificatului de operator aerian", a susţinut secretarul comisiei pentru transporturi din Camera Deputaţilor, Marius Bodea.

Deputatul PNL Marius Bodea consideră că întreaga răspundere pentru situaţia creată la Tarom revine Guvernului şi că se impune nu doar demiterea ministrului Transporturilor, ci "întreg Guvernul ar trebui să plece".

