Ministrul Muncii: Trebuie să existe diferenţă între un om care a muncit zilnic şi cel care a decis să nu muncească

„Trebuie să existe o diferenţă între un om care a muncit, s-a trezit dimineaţa, s-a dus la serviciu în fiecare zi şi cel care a decis să nu muncească din diferite motive” a declarat Violeta Alexandru.

„Eu sunt omul care se uită cu precădere la corectitudine, care vrea să asigure corectitudine pentru cei care au muncit. Trebuie să existe o diferenţă între un om care a muncit, pe salariu mic, în condiţii grele, s-a trezit dimineaţa, s-a dus la serviciu în fiecare zi şi cel care a decis să nu muncească din diferite motive pe care le pot înţelege, dar ele nu ar trebui să facă să prejudicieze o persoană care a avut totuşi o activitate, indiferent de nivelul de salarizare” a declarat Violeta Alexandru sâmbătă seară, într-o emisiune la România Tv.

Ministrul Muncii spune că întâietate trebuie să aibă cei care au avut activitate „într-o perioadă cât mai lungă” şi că cei care nu au muncit deloc sau au muncit puţin trebuie ajutaţi.

„Preocuparea noastră este să fie just pentru fiecare persoană care a desfăşurat o activitate de-a lungul vieţii cadrul legal actual încurajează o activitate până la stagiul complet şi cei care au lucrat sub stagiul minim de 15 ani suferă la momentul la care solicită pensia. (...) Cu toate acestea, resimt o nevoie de o justă măsură între cei care nu au muncit absolut deloc şi ce care au totuşi câţiva ani în activitate” a mai afirmat Alexandru.

Întrebată dacă punctul de pensie va fi majorat cu 40 de procente, aşa cum prevede legea pensiilor, Violeta Alexandru a răspuns că nu are date care să arate că legea nu va fi aplicată.

„Sunt ministrul Muncii, rolul meu este să aplic legea. Legea este în vigoare, nu am alt mesaj decât că sunt omul care trebuie să aplice legea, nu am alt element care să mă determine, în acest moment, să afirm altceva. Aşa cum este legea în vigoare eu sunt chemată să o pun în plaicre.nu am de la premier. De la ministrul Finanţelor, până în acest moment, niciun element care să mă determine să dau un semnal de rezervă faţă de prevederile legii în vigoare”, a mai spus Violeta Alexandru.