Ministrul Finanţelor: O să avem o rectificare pozitivă. România nu se mai împrumută cu 9,3%, ci cu 8,6%

„Haideţi să vedem cum se închid lucrurile la rectificare. Închidem acum execuţia bugetară, în două zile ştim deja cum stăm pe iunie, începutul lunii iulie. O să fie o rectificare pozitivă, ăsta este un breaking news, o să avem rectificare pozitivă, nu pot să vă dau cifrele în momentul ăsta”, a spus ministrul la Palatul Victoria, transmite News.ro.

Despre dobânzile mari la care se împrumută ţara noastră, Adrian Câciu a afirmat că „România nu se mai împrumută cu 9,3% ci cu 8,6%”.

„Există o volatilitate din perspectiva modului în care volatilitatea pe piaţa financiară este în volum, dar mai mult decât atât, acel vârf de dobândă a venit pe fondul existenţei unor incertitudini pe piaţa europeană privind fragmentarea dobânzilor în zona euro. Banca Centrală Europeană pregăteşte un ansamblu de măsuri, în condiţiile în care unele dobânzi, mai ales în ţările sudice, se ridicaseră foarte puternic, vorbesc aici de Italia, Spania şi Grecia”, a explicat ministrul de Finanţe.

Adrian Câciu a arătat că am avut o creştere de dobândă, însă lucrurile au revenit la normal.

„În momentul acesta suntem la 8,6%, Ungaria este undeva la 8,4, în regiune. Dacă ne uităm, e important de văzut că dobânzile ţărilor care sunt la graniţa cu conflictul sunt fo arte sus. au crescut foarte mult, Ungaria, Polonia, au creşteri mari de dobândă, Băncile centrale au trebuit să să intervină, noi avem o zonă de stabilitate, creată de BNR, încercăm ca prin mecanismele monetare şi politicile bugetare să nu venim cu aşa zise măsuri prociclice”, a afirmat el.

Ministrul de Finanţe a continuat: „România are dobânzi mari, asta este o certitudine, şi nu este o certitudine de azi, are cel puţin 10 ani în urmă de când are cele mai mari dobânzi. Justificările sau motivările sunt aceleaşi şi sunt structurale, un rating care nu e cel mai bun, deficite ridicate, o inflaţie care întotdeauna se transmite în dobânzi”, a spus el.

Câciu a menţionat că investitorii nu se uită doar la dobânzi, ci şi la capitalul pe care îl investesc şi de care se lipsesc.