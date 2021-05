Ministrul Finanţelor: Toate casele de marcat ar putea fi conectate la ANAF până la finalul anului

„Anul acesta am conectat casele de marcat. Este un proiect dorit de ani de zile, cu aplicaţie nou construită. În acest an, în trei luni de zile am reuşit să demarăm procesul şi astăzi sunt 44.000 de case deja conectate, deci ne atingem ţinta de 50.000 până în iunie. Eu sper că ne atingem ţinta să conectăm toate casele de marcat până la sfârşitul anului.

Fac un nou apel către contribuabili să apeleze la servisanţi şi să îşi conecteze casele de marcat, pentru că odată conectate, peste tot şi în Ungaria şi în Slovacia am văzut că a fost o creştere de minimum 10% la TVA. Sunt sume enorme care se pot colecta în plus şi acest pas este foarte important în digitalizarea administraţiei fiscale. Vom deconta şi banii prin PNRR, pentru că avem bani prinşi pentru această chestiune a caselor de marcat", a declarat, vineri seara, Alexandru Nazare, la B1 TV

El a precizat că anul acesta s-a reuşit, în premieră, furnizarea primelor declaraţii pre-completate la declaraţia unică, pentru a-i ajută pe contribuabili să completeze mult mai uşor.

„Am avut, în premieră, anul acesta, primele 400.000 de declaraţii pre-completate astfel încât să-i ajutăm pe oameni să poată să-şi completeze mult mai uşor. Bineînţeles acolo datele nu sunt finale, ele trebuie verificate, dar e mult mai uşor să completezi o declaraţie dacă ai deja nişte date pre-completate decât dacă ai lua de la zero", a spus Nazare.

De asemenea, ministrul a precizat că se lucrează la îmbunătăţirea modului în care arată şi funcţionează Spaţiul Privat Virtual (SPV), pentru a încuraja toţi contribuabilii să comunice online.