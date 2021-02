Ministrul Energiei: În prima jumătate a săptămânii viitoare minerii de la Lupeni îşi vor primi salariile restante

„La începutul săptămânii viitoare vor primi banii, am anunţat acest lucru. Prefectul a spus că până în data de 26 s-a înţeles cu sindicatele. Noi a venit cu mai mult în Guvern, am accelerat procedura, am publicat Ordonanţa de Urgenţă în Monitor vineri seară. În paralel, Ministerul Muncii a redactat deja normele de aplicare, modificarea normelor vechi în aşa fel încât să cuprindă şi modificările din ordonanţă şi dacă este avizată luni, luni vom face şi şedinţă de Guvern – mai trebuie avizată de două ministere, Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Externe, fiind vorba despre o directivă europeană – vom face luni şedinţă de Guvern, dacă nu marţi, va fi publicată în aceeaşi zi. În paralel, cei de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Hunedoara aşteaptă de la conducerea Complexului Energetic Hunedoara – şi am înţeles că deja se lucrează şi transmit informaţii – aşteaptă statele de salarii, justificarea salariilor pentru a putea face plăţile. Deci în prima jumătate a săptămânii viitoare vor primi banii”, a declarat Virgil Popescu sâmbătă după amiază, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.







Ministrul a precizat că la mina Lupeni se înregistrează o întârziere aferentă lunii ianuarie, în condiţiile în care minerii primesc salariile în data de 15 lichidare şi în 30 avansul pentru luna următoare.

Primul ministru, Florin Cîţu, a declarat vineri că Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care să se poată face plata salariilor minerilor din Valea Jiului pe o perioadă de trei luni. Între timp, Termocentrala de la Mintia a fost oprită din lipsă de cărbune, iar din cauză că şcolile nu mai sunt încălzite, elevii din Deva vor trece la şcoala online. Premierul a anunţat că aşteaptă de la Ministerul Energiei un plan pe termen lung.





”În şedinţa de Guvern de ieri a fost aprobată o Ordonanţă de urgenţă care, prin fondul de garantare a creanţelor salariale, ca să se clarifice, şi asta înseamnă plata salariilor pe următoarele trei luni de zile. Astăzi cred că este deja publicată această ordonanţă. Ministerul Muncii ne-a spus că va avea Hotărârea de Guvern, pentru aplicarea ordonanţei imediat, deci asta însemna că în momentul în care este publicată hotărârea de guvern o să vină în şedinţa de guvern. Dacă este gata luni dimineaţa, luni vom avea o şedinţă online tocmai pentru a aproba această hotărâre de guvern”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern de vineri.