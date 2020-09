Milcev, EY: Cota unică a servit României foarte bine. Nu e o idee care trebuie abandonată tocmai acum, în plină criză

Alex Milcev afirmă că cifrele sunt foarte clare şi România are nevoie de bani în plus. „Ce facem cu deficitul nostru? Toată lumea se întreabă de unde luăm banii, îşi pune această întrebare şi mediul de afaceri”, afirmă reprezentantul EY.

Există discuţii despre creşterea taxelor, de a creşte impozitul pe venit, poate şi impozitul pe profit, iar facilităţile sau scutirile care există să fie anulate sau reduse, afirmă el.

„E o direcţie în care nu trebuie să mergem”, afirmă Milcev.

De asemenea, România nu este pregătită pentru un impozit progresiv, deoarece nu este la un nivel al veniturilor populaţiei precum Franţa, Germania sau alte ţări cu impozit progresiv.

„Sistemul de impozitare progresivă este foarte complex, care presupune un sistem informatic foarte stabilit şi pus la punct din partea autorităţilor. Nu avem această capacitate momentan şi nu este de dorit să o avem pentru că avem alte lucruri de făcut”, a declarat oficialul EY.

Cota unică a servit României foarte bine, punctează Milcev, care susţine că nu este o idee care trebuie abandonată tocmai acum, în plină criză să creştem taxe pentru companiile care contribuie foarte mult la relansare.

„În ceea ce priveşte facilităţile, zona de IT a contribuit glorios, a crescut exponenţial în ultimul deceniu. Renunţarea la această facilitate (privind scutirea de impozit, n.r) ar ştirbi din acest avans”, susţine Milcev.

Reprezentanţii EY sunt de părere că România ar putea aduce venituri în plus din deficitul de încasare a TVA-ului („VAT gap”).

„Suntem din păcate în continuare ţara cu VAT gap record. Dacă aceşti bani ar ajunge la bugetul de stat într-un an normal cu deficit de 2% am ieşit pe plus. Cu deficitul de 8,7% nu am ajunge pe plus, dar am ajunge într-o zonă normală”, afirmă Milcev.

El afirmă că este o şansă reală cauza pandemiei ca Guvernul care o să fie în funcţie anul viitor să rezolve această problemă de VAT gap, deoarece cu ajutorul avântului de informatizare acest lucru poate fi făcut, fără să se schimbe cotele şi baza de impozitare.

Este „cea mai sigură şi cea mai relativ simplă sursă de colectare a banilor fără să se perturbeze legislaţia şi fără să afecteze consumatorii şi oamenii de afaceri”, afirmă Milcev. În câţiva ani putem să acoperim şi deficitul şi să ajungem în parametri, dacă nu pozitivi, măcar normali, spune el.

Totodată, facilităţile şi decontările pentru angajaţi acordate în perioada pandemiei reprezintă o presiune excepţională asupra bugetului, care îşi poate găsi o rezolvare tot în zona de o mai bună colectare a taxelor, afirmă şi Claudia Sofianu, Liderul Departamentului de Impozit pe Venit şi Contribuţii Sociale a EY.

Potrivit Claudiei Sofianu, este nevoie de simplificarea Declaraţiei Unice şi este foarte important ca regimul de colectare a taxelor la nivelul persoanelor fizice să fie unul simplu, stabil, foarte uşor de înţeles.