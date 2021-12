Mai mult de 50 de mii de firme au fost radiate în primele zece luni ale anului

Potrivit sursei citate, în perioada ianuarie - octombrie 2020 au fost consemnate 41.119 radieri.

Cele mai multe radieri în primele zece luni ale acestui an au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 8.608 (plus 29,4% faţă de ianuarie-octombrie 2020) şi în judeţele Timiş - 2.396 (plus 33,71%), Constanţa - 2.330 (plus 28,16%) şi Cluj - 2.250 (plus 17,99%), transmite Agerpres.

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 413 (în creştere cu 46,45% faţă de primele zece luni ale anului trecut), Covasna - 441 (plus 52,60%) şi Călăraşi - 457 (plus 36,01%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 68,71%), Vrancea (plus 57,56%), Covasna (plus 52,6%), Ialomiţa (plus 46,45%) şi Dâmboviţa (plus 45,54%). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 14.611 (plus 31,15% raportat la ianuarie-octombrie 2020), construcţii - 4.888 (plus 27,42%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 4.427 (plus 26,27%) şi industria prelucrătoare - 4.253 (plus 26,84%).

În octombrie 2021, au fost consemnate 5.676 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (998) şi în judeţele Constanţa (275), Cluj (232) şi Timiş (212) şi Ilfov (211).