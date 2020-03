Lucian Heiuş, propus la şefia Finanţelor: Păcat că nu e şi dl Teodorovici aici: S-au creat reţele de samsari care cumpără bunurile executate cu doar 5% din preţ

Principalele declaraţii:

Am lucrat alături de dvs în ultimii trei ani si am facut treabă bună împreună. Sunt licenţiat în ştiinţe economice şi am făcut multe cursuri post universitare în domeniiul economic.

5 ani în privat şi peste 12 ani în structurile ANAF şi MFP.

Îmi pare rău că nu este domnul Teodorovici. În prima parte a mandatului dlui eram la Direcţia de Finanţe Timişoara.

România are un buget aprobat. Vom continua politicile fiscale ale guvernului Orban. Vom avea trei obiective majore: asigurarea resurselor financiare penteru funcţionarra statuluim, mediul de afaceri

Avem primul împrumut cu dobândă negativă

Trebuie o execuţie bugetară impecabilă

Predictibilitatea şi transparenţa sunt esenţiale

Nu poţi cere plata la timp a taxelor şi impozitelor, dacă nu explici contribuabilului cum se face

Vom continua reorganizarea ANAF

Măsuri de natură legislativă:

Codul de procedură fiscală trebuie ajustat. Mă bazez pe dvs.

Executarea silită începe acum cu sechestrul şi apoi licitaţia de evaluare, apoi scade preţul până la 50%. La a 4-a licitaţie se vinde cu 5%. S-au format reţele de samsari care vin să cumpere cu 5% maşinile. Trebuie să oprim asta. Se creează prejudicii debitorului, dar şi statului.

La ANAF trebuie să reducem birocraţia externă şi internă. Structurile au peste 85 de rapprtări pe care le cer ANAF. Sute de funcţionari sunt ocupaţi cu asta în loc să facă inspecţii fiscale.

Trebuie să folosim eficient resursa umană a ANAF.

Evaziunea fiscală există la cote mari în România. Perturbă piaţa concurenţială.





Imaginaţi-vă 5 firme care au acelaşi obiect de activitate şi care acţionează pe o piaţă îngustă. 3 sunt buni platnici, îşi plătesc obligaţia la timp, iar doi nu-şi înregistrează operaţiile comerciale, nu declară şi nu plătesc.