Legea speculei va sancţiona şi situaţiile de limitare a producţiei în scopul creşterii preţurilor. Chiriţoiu: Ne-am inspirat de la americani

„Există proiectul de ordonanţă, este pe site-ul MFP-ului. Din păcate nu avem în Europa, nu am găsit surse de inspiraţie în Europa. În general, ţările europene nu sunt atât de bine echipate pe zona asta. Deci, ne-am inspirat de la americani, care au o legislaţie veche, da, din perioada Războiului Rece. Au prevederi de genul acesta. Deci, de acolo am preluat anumite idei şi am spus: domnule, în situaţii excepţionale, deci nu în orice situaţii, într-o situaţie de criză, unde pot să apară probleme, dacă comercianţii speculează - ce înseamnă asta?

cresc preţurile peste nivelul lor obişnuit şi acceptabil, dacă fac stocuri mari în loc să vândă, acumulează produsele alea ca să le vândă mai târziu mai scump, dacă îşi limitează producţia, deci în loc să producă la capacitate normală, iarăşi restrâng producţia ca să genereze o creştere a preţului ca să vândă mai mult ulterior, deci în situaţii de genul acesta vom spune că e speculă şi vom aplica sancţiuni", a spus Chiriţoiu, la ieşirea de la Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, unde a fost prezentată analiza "Raport asupra investigaţiilor derulate şi sancţiunilor aplicate de către Consiliul Concurenţei din anul 2019 până în prezent".

El a menţionat că ideea unei Legi a speculei a apărut din perioada pandemiei.

"Pot să spun că a crescut cererea pentru măşti. Până la un punct e normal să crească preţul, dacă creşte cererea. E normal să se dubleze, să se tripleze sau crească de 10 ori? Despre genul acesta de situaţii vorbim. Când avem nişte creşteri peste ceea ce ar rezulta din simpla creştere a cererii.

Că va fi dificil de probat, da. Nu o să fie lucrurile albe şi negre după cum şi Legea Concurenţei nu e alb şi negru. Şi dacă citiţi şi articolele din Legea Concurenţei şi ele sunt destul de generale şi în spatele lor există o droaie de legislaţie secundară, există decizii de instanţă. Deci, se creează în timp mecanismul acesta de aplicare a legii. Nu o să putem pune negru pe alb, paragraf pentru fiecare situaţie care poate să apară în viaţă", a afirmat Bogdan Chiriţoiu.

O notă referitoare la măsurile de reglementare în domeniul speculei a fost discutată în şedinţa de Guvern, iar săptămâna viitoare ar putea fi elaborată o primă formă de act normativ, ce va fi pusă în transparenţă decizională, a declarat pe 28 aprilie ministrul Economiei, Florin Spătaru.

"Este doar o primă notă care a fost discutată în Guvern şi se referă la măsuri de reglementare în domeniul speculei, la care vor colabora Ministerul Economiei, Consiliul Concurenţei şi Ministerul de Finanţe.(...) Săptămâna viitoare vom avea o primă formă şi atunci o vom pune în transparenţă decizională", a spus ministrul la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

În ceea ce priveşte sancţiunile, ministrul a menţionat că s-a pronunţat în urmă cu ceva timp referitor la acest subiect, respectiv sancţiunile ce ar trebui aplicate pentru aceste practici incorecte, dar vor fi necesare discuţii pentru a vedea care ar fi nivelul maximal ce va putea fi aplicat, mai ales ţinând cont de faptul că vor fi mai multe instituţii implicate: Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

"În urma acestor discuţii şi prin procesul de transparenţă decizională vom stabili un nivel, să zicem, care să fie motivant pentru cei care vând aceste produse să nu practice astfel de măsuri speculative", a punctat Florin Spătaru.