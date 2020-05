INTERVIU Costel Vînătoru, cercetător în legumicultură: „Când vom avea peste 25.000 de hectare de sere şi solarii vom hrăni toată România“

Criza provocată de pandemia de coronavirus ne-ar fi putut costa întreaga producţie agricolă, căci importăm masiv, de la seminţe până la substanţele de combatere a dăunătorilor. Nu s-a întâmplat, pentru că Uniunea Europeană a asigurat fluxul continuu de mărfuri prin aşa-numitele culoare verzi, iar românii au primit astfel cele necesare pentru înfiinţarea culturilor. Totuşi, acestea sunt în pericol de a fi compromise din cauza secetei care a început încă din toamnă. Specialistul în agricultură Costel Vînătoru (53 de ani) explică, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, cât de folositoare sunt de fapt ajutoarele oferite de Guvern fermierilor în această perioadă dificilă, dar şi în ce măsură mai pot fi salvate culturile afectate de secetă, în condiţiile în care sistemele de irigaţii au o capacitate redusă. De asemenea, cercetătorul vorbeşte şi despre necesitatea funcţionării băncilor de gene pe teritoriul ţării, care ar duce la diminuarea importurilor şi la o creştere a productivităţii fermierilor români.

„Weekend Adevărul“: Domnule Vînătoru, ne aflăm într-o perioadă dificilă pentru sectorul agricol: un an secetos peste care s-a suprapus şi pandemia de coronavirus. Cât de mult a afectat această criză în sănătate agricultura românească?





Costel Vînătoru: S-au creat dezechilibre. În primul rând, cei care depindeau de importuri au avut probleme. Au fost sincope cu vămile. Au fost fermieri care au întârziat cu efectuarea optimă a lucrărilor, pentru că au aşteptat seminţe, substanţe de combatere a dăunătorilor, care veneau de nu-ştiu-unde...

Pare că importăm de toate.





Noi importăm şi pui de o zi. Întreaga agricultură a fost dată peste cap. Şi circulaţia persoanelor la serviciu a fost problematică, în ciuda acelei derogări a guvernului pentru agricultură. Dacă lucrurile erau şi mai grave şi se blocau vămile, ce făceau fermierii noştri? Nu-şi primeau seminţele. Cu ce însămânţau ogoarele ţării? În agricultură depindem foarte mult de exterior.

Cât de mult?





Dacă ne referim la substanţe, la tratamentele chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor, importăm foarte mult, peste 60-70%, poate chiar mai mult. Cele mai multe substanţe vin de peste hotare. Produsele româneşti sunt flori rare. Când vine vorba de seminţe, fertilizanţi şi îngrăşăminte, situaţia e aceeaşi: în România, producem foarte puţine şi importăm cantităţi masive. În cazul seminţelor, de exemplu, sunt grupe de plante pentru care importăm toate seminţele.

Exportăm grâu, Importăm aluat congelat





Dar dacă ne uităm la ce importăm şi ce exportăm în sectorul alimentar, ce constatăm?





Aici avem o altă mare problemă: exportăm materii prime, cum ar fi grâul, şi importăm procesate ca aluatul congelat. Mâncăm o pâine din aluat congelat. În astfel de perioade, politicienii lansează în spaţiul public lucruri precum lanţul scurt de aprovizionare. Ca să faci asta, trebuie să ajungi să creezi cadrul legal şi să stimulezi producătorii. Dacă s-ar face un experiment şi am închide pentru două săptămâni culoarele verzi de aprovizionare şi ale importurilor de produse agricole, am vedea cum stăm. Realitatea e că nu stăm bine. Importăm foarte multă mâncare nejustificat, mai ales că, de cele mai multe ori, nu e de calitate.

Seminţele importate au alte caracteristici genetice faţă de cele autohtone. În afară de consecinţele din plan economic, există şi efecte nefaste ale importului de seminţe care să se manifeste direct în câmp?





Pe lângă faptul că sunt foarte scumpe, pot crea şi mari probleme, e adevărat. Putem aduce o sămânţă care nu este bine adaptată la condiţiile climatice ale ţării noastre. Atunci avem o producţie slabă şi de calitate proastă. Sau, mai grav, odată cu sămânţa, putem aduce şi un dăunător sau o boală periculoasă pe care o inoculăm în sol şi ne căptuşim cu ea. Drept urmare, trebuie să folosim substanţe costisitoare, care afectează planta, mediul, poate şi omul. Aşa s-au adus în România boli noi, dăunători care nu mai fuseseră niciodată aici.

Puteţi să-mi daţi câteva exemple?





În zona Buzăului, unde activez eu, avem un dăunător extrem de periculos care a apărut la tomate – se numeşte Tuta absoluta – şi nu poate fi combătut cu niciun fel de substanţă chimică. Sigur că substanţele chimice folosite reduc din frecvenţa dăunătorului, dar nu-l elimină. A apărut în 2010, iar în 2012 a fost semnalat şi în România. La început, s-a crezut că nu e un pericol, dar s-a extins în aproape toată ţara, iar acum, pentru a-şi cultiva tomatele în spaţii protejate, fermierii îşi procură substanţele necesare ca să ţină cât de cât în frâu acest dăunător. Dar e greu, pentru că nu atacă numai tomatele, ci întreaga familie Solanaceae. Aşa ne-am ales şi cu gândacul de Colorado, în anii ’50, care s-a extins, iar acum nu mai putem vorbi de producţie de cartofi fără să cumpărăm substanţe de combatere a gândacului de Colorado. Mai e şi Tripsul californian, care a fost adus în România după ’90, odată cu importurile de flori, în special din Olanda. Aveam Tripsul comun, care stă pe majoritatea plantelor verzi, dar care nu e atât de agresiv. Dar a apărut această formă, care este foarte periculoasă şi care se hrăneşte cu sucul celular al plantelor. E peste tot. E foarte greu de combătut pentru că e un dăunător mic, e greu de văzut cu ochiul liber. Se plimbă pe nervurile plantelor ca maşinile pe bulevard.

O relaţie încă la început: producătorul român şi supermarketul





Revenind la dificultăţile provocate de criza din sănătate, producătorii români care aveau contracte să vândă peste hotare au ajuns în supermarketurile din România. Ce relaţie a fost în această perioadă între producătorii români şi supermarketuri?





Au fost şi situaţii în care legumicultorii au putut să-şi vândă mai uşor marfa şi chiar să pătrundă în supermarketuri. Da, putem spune că s-a creat o relaţie. Ar fi trebuit să fie firesc acel lanţ scurt de aprovizionare. Eu sper să se realizeze o legătură mai strânsă, dar pentru a ajunge acolo, avem foarte multe de făcut. Cei care au frâiele acestei ţări ar trebui să facă o radiografie clară şi rapidă cu privire la ce produse importăm, care sunt preţurile de import şi care sunt perioadele în care o facem. Dacă ar avea aceste date pe masă, ar şti ce decizii să ia.

Dacă încerci să produci bio, apare un paradox. Dacă un fermier îşi propune să producă mâncare sănătoasă, el trebuie să plătească taxe, să se acrediteze, să cheltuiască foarte mult. Ca să producă chimic, nu are nevoie de atâtea avize.

Cât de departe e producătorul român de o poziţie decentă pe piaţa românească? Ce măsuri ar trebui luate în acest sens?





De exemplu, în legumicultură, producătorul român nu e stăpân în piaţă. N-are cum să fie, pentru că e inferior din multe puncte de vedere. Trebuie făcută o evaluare. Noi, în cercetare, am făcut-o. Pentru ca producătorul nostru să poată intra şi să facă preţul în supermarket are nevoie de o infuzie mare de capital. Ar trebui ca producătorii să ajungă să aibă undeva la 25.000 de hectare de spaţii protejate, adică sere şi solarii.

Şi noi câte avem în prezent?





Avem sub 7.000 de hectare, iar peste 70% din ele sunt suprafeţe de proastă calitate, făcute pe structură de lemn, în condiţii rustice. Iar dacă încerci să produci bio apare un paradox. Dacă un fermier îşi propune să producă mâncare sănătoasă, el trebuie să plătească taxe, să se acrediteze, să cheltuiască foarte mult. Ca să producă chimic, nu are nevoie de atâtea avize.

Sursa foto: Inquam Photos/ George Călin





„Stăm prost la valorificare“





Ce înseamnă mai exact cifra asta de 25.000 de hectare?





Când vom ajunge să avem peste 25.000 de hectare, atunci vom hrăni toată România. Noi nu valorificăm eficient producţia, exportăm materie primă, nu avem condiţii de depozitare, cu atmosferă controlată, nici fabrici de procesare. Stăm prost la valorificare, iar aceste mari supermarketuri sunt importante. Noi nu ne-am dezvoltat un lanţ de distribuţie bine pus la punct.

Mai multe voci spun că ne paşte o criză alimentară. Recent, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunţat o serie de măsuri care să vină în sprijinul agricultorilor şi fermierilor în această perioadă. Credeţi că vom vedea o redresare în agricultură în viitorul apropiat?





Agricultura nu este luată în seamă. Eu sunt trist pentru că guvernanţii nu se aşază la masă cu specialiştii, cu oamenii cu experienţă, ca să facă strategii. „Pământul n-are culoare politică“, aşa scriam într-un articol pe care l-am publicat acum vreo 20 şi ceva de ani. N-ar trebui să aibă culoare politică, pentru că noi, cei care lucrăm în agricultură şi cercetare, nu producem pentru un partid politic, ci pentru ţară. Văd că am debutat prost. Nu am învăţat şi nu învăţăm nimic din această încercare. Nu aşa se procedează. Ar trebui făcute strategii viabile, comisii în care fiecare partid să-şi aibă reprezentanţii, în care să se contrazică dacă e cazul, dar să fie o opoziţie constructivă. Aşa cum arată acum lucrurile, greu de spus că am învăţat ceva din acest necaz.

„Fermierii ştiu ce trebuie să facă, dar birocraţia îi împiedică“

Legislaţia deficitară i-a scos pe producători în stradă, în 2016 FOTO Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul spunea că vor fi acordate, din fonduri europene, ajutoare în valoare de 5.000 de euro pentru fermieri. E suficient? E greu de aplicat pentru această sumă?





Avem o problemă. S-au mişcat foarte greu. Până când s-a luat hotărârea să se înfiinţeze comisii care să se întrunească, să meargă pe teren, să evalueze, să raporteze… Vorbim de fermieri care trebuiau ajutaţi să recupereze din pagubă. Dacă o comisie vine în timp util, constată că ai o cultură de grâu care a fost compromisă şi face un proces verbal, abia după aceea, tu, fermierul, poţi să întorci cultura şi s-o iei de la capăt, cu speranţa că vei primi o despăgubire şi apoi poţi să semeni o cultură nouă.

Şi ce se întâmplă în cazul în care comisia nu vine la timp?





S-au mişcat foarte greu cu aceste comisii care trebuie să constate paguba anunţată de fermieri. Dacă fermierul întoarce cultura fără să fi trecut comisia să constate, s-ar putea să aibă mari probleme, pentru că s-ar putea ca pierderea lui să nu fie recunoscută şi să nu primească niciun fel de ajutor. Atunci, pe fermierul nostru scrie: „Faliment“.

Deci există acest timp mort în care fermierul nu poate decât să aştepte.





Da, e un timp mort. Când ai văzut o cultură de roşii arsă cap-coadă, ce să mai aştepţi? Ce precipitaţii să cadă, cum să poţi să mai redresezi o cultură ca asta? Singura măsură este să întorci, să ari şi să înfiinţezi alta. Fermierii ştiu ce trebuie să facă, dar hârtiile, birocraţia îi împiedică de cele mai multe ori. În orice caz, trebuie gestionat foarte bine acest ajutor ca să nu-l pierdem. Îi putem pierde uşor pe producători.

N-am avut înţelepciunea necesară să ţinem pământul şi să-l lucrăm noi. În ţări mari, precum Franţa, un teren se vinde cu mare greutate. Aici, se vinde cu lejeritate.

Le facem loc investitorilor străini





Ce înseamnă mai exact asta? În câte feluri poate o ţară să-şi piardă producătorii?





În primul rând, o mare parte dintre pământuri este vândută străinilor. Să ştiţi că atunci când ne plimbăm cu maşina şi vedem câmpuri frumoase, combine şi tractoare de ultimă generaţie, de cele mai multe ori, acele ogoare nu sunt ale noastre, ci ale unor investitori străini, care nu cred că sunt foarte interesaţi să răspundă necesităţilor României. Avem şi o grupă de fermieri români care, pentru a putea să-şi cultive pământul, acceptă ajutor de la firmele din afară, care vin şi le oferă seminţe, îngrăşăminte, insecticide, fungicide. Le oferă tot ce au nevoie, dar şi un contract prin care să-şi vândă producţia. Deci vorbim de fermieri români care au producţia contractată către firmele care le-au oferit aceste servicii, aceste inputuri.

Deci când vedem în supermarketuri fructe şi legume de provenienţă românească, la capăt se regăseşte, de fapt, capital străin.





De cele mai multe ori. Avem o legislaţie internaţională, europeană, privind circulaţia mărfurilor şi e greu să opreşti exporturile, să pui reglementări. Sigur, poţi s-o faci prin ordonanţă militară într-o situaţie de urgenţă, cum a fost acum, dar pe termen lung nu merge. Pentru viitorul României şi al agriculturii, trebuie să luăm în calcul că am pierdut. Nu am fost suficient de înţelepţi să păstrăm ceea ce ne-au lăsat strămoşii noştri. Noi n-am avut înţelepciunea necesară să ţinem şi să lucrăm noi pământul. În ţări mari, precum Franţa, un teren se vinde cu mare greutate. Aici, se vinde cu lejeritate.

Un fermier francez şi trei subvenţii





În străinătate statul e şi mai darnic cu agricultorii.





Da, să vă dau un exemplu. Un fermier francez şi-a băgat pământul în conservare, ca să primească subvenţie. Apoi, a venit şi a cumpărat teren în România, unde primeşte subvenţie din partea statului pentru că lucrează pământul. Vedeţi ce treabă interesantă? În Franţa primeşte că nu-l lucrează, în România primeşte pentru că-l lucrează. Importă tot ce are nevoie din ţara lui, de la îngrăşământ până la seminţe. Până şi analiza gunoiului pe care îl produce la ferma de văcuţe pe care o are o face tot acolo. Iar bănuţii se duc tot acolo. Mai mult, terenul lui din Franţa avea şi o suprafaţă cu cătină. El a văzut că noi, românii, facem afaceri cu cătină. Un român asociat cu el l-a ajutat să căute forţă de muncă pe care s-o ducă în Franţa ca să culeagă cătina. A luat şi specialişti de la noi, care să-i arate cum s-o proceseze. Ştiţi cum a reacţionat statul francez?

Cum?





A primit destul de târziu răspunsul, dar a fost unul care l-a ajutat foarte mult. Statul i-a spus: „Am înţeles dorinţa de a intra în teren ca să recoltaţi bobiţele de cătină. Noi ne-am gândit să mai negociem cu dumneavoastră şi, pe lângă subvenţia pe care v-o dăm pentru că aţi băgat pământul în conservare, vă mai dăm o subvenţie şi pentru această producţie naturală de cătină“.

Procesatorii şi un standard costisitor





Ministrul mai vorbea şi de acordarea a 50.000 de euro către procesatori.





E motivată suma. Procesatorii au nevoie de investiţii, pentru că au de îndeplinit un standard la care nu pot ajunge fără infuzie de bani. Dacă fermierul mai lucrează, cu chiu, cu vai, pământul, cel care procesează are nevoie de investiţii serioase ca să poată lucra cu eficienţă maximă şi-n condiţii de biosecuritate. Cel care procesează trebuie să întrunească condiţiile sanitare. În această perioadă, au înregistrat, probabil, pierderi mari, pentru că a fost oprită activitatea. Multe unităţi de procesare au fost blocate.

Cum funcţionează relaţia dintre fermier şi procesator?





Nu e rău că s-au gândit să dezvolte zona de procesare, pentru că ea aduce plusvaloare. Grâul îl poţi exporta, dar nu câştigi mare lucru. Dar dacă avem dezvoltate unităţi de procesare, atunci sigur că se schimbă lucrurile: preţul de vânzare poate creşte, iar producătorul poate să-şi reia în bune condiţii activitatea. Dar o poate face numai dacă primeşte un preţ bun pe marfa lui. Şi un preţ bun poate primi dacă procesatorul e aici, în România, şi dacă e interesat să facă contract cu el, să-i ia marfa la timp.

„Trebuie să căpătăm independenţă alimentară cât mai repede“





Criza alimentară va fi sau nu va fi? Ar trebui să ne facem griji?





Cred că ar trebui să luăm măsuri, dar nu ar trebui să intrăm în panică. Deocamdată, am fost afectaţi pe jumătate. Dar ar trebui să învăţăm din această dublă încercare – pe de o parte seceta, pe de altă parte, pandemia – pentru că putea să fie o mare nenorocire. Dar pentru că au fost culoarele verzi şi am putut aduce inputuri din străinătate, a fost bine. Trebuie să avem grijă să facem o strategie serioasă pentru viitor, în contextul acesta în care avem schimbări climatice, pandemii, accidente. Trebuie să avem resursele noastre, pentru că acum vorbim despre criza alimentară, dar la nivel global, oamenii de ştiinţă vorbesc de mult timp de o criză a apei dulci, de pildă, o resursă destul de valoroasă pe care noi n-o gestionăm prea bine. Trebuie să căpătăm independenţă alimentară cât mai repede. Cei care ne conduc trebuie să ia măsuri.