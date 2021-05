Interes uriaş pentru maşina lui Nicolae Ceauşescu, scoasă la licitaţie. Cine sunt cei care se bat să o cumpere

„Colecţionarii iranieni stau la coadă pentru a licita la o maşină de lux, oferită regretatului dictator comunist Nicolae Ceauşescu în 1974 de către şahul Iranului pentru a marca alegerea sa ca preşedinte al dispărutei Republici Socialiste România.”, scrie Reuters.

Modelul Paykan Hillman Hunter, produs începând cu 1967, a fost prima maşină construită de Compania Naţională Iraniană şi a devenit un reper al industriei locale, dar şi o comoară naţională.

„Interesul este uriaş. Am primit peste 100 de oferte. Colecţionarii români sunt prezenţi, însă majoritatea ofertelor sunt trimise de iranieni care vor să aducă înapoi în ţara lor un simbol naţional al anilor '70", a declarat Alina Panico, reprezentant al casei de licitaţii Artmark.

Maşina scoasă la licitaţie este în stare tehnică foarte bună şi are un motor de 1,5 litri în patru cilindri care dezvoltă 54 de cai-putere. Modelul poate atinge o viteză maximă de 145 km/oră.

Preţul de pornire este de 4.000 de euro, însă Alina Panico estimează că maşina s-ar putea vinde cu cel puţin 10.000 de euro.

Hillman a fost una dintre cele mai vechi şi cunoscute mărci britanice de maşini, însă a încetat să existe în 1976.

După tentative eşuate de a construi modele Fiat, Compania Naţională Iraniană a produs primul său automobil Paykan sub licenţă Hillman, în 1967.

Şahul Mohammad Reza Pahlavi a vizitat România în 1966, pornind relaţii comerciale şi diplomatice, dar şi o prietenie cu Nicolae Ceauşescu.

Un avion de linie folosit de Ceauşescu în călătorii oficiale între 1986 şi 1989 este, de asemenea, scos la licitaţie, la un preţ de pornire de 25.000 de euro, dar reprezentantul Artmark a spus că a generat mai puţin interes până acum.

În august 1982 era prezentat public primul şi singurul avion de pasageri construit în România - ROMBAC 1-11 sau Rombac One-Eleven, iar primul zbor oficial a fost executat în toamna aceluiaşi an pe Aeroportul Băneasa, în faţa întregii conduceri a statului român. Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai târziu, în ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti - Timişoara, iar prima cursă externă a fost efectuată în martie acelaşi an pe ruta Bucureşti - Londra. Astfel, România devenea primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion de pasageri cu reacţie, motoarele fiind fabricate în ţara noastră la uzinele Aerofina şi Turbomecanica, sub licenţă Rolls Royce, informează Artmark, potrivit Digi24.

Avionul „Super One-Eleven", scos la licitaţie, a fost folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceauşescu timp de 4 ani, între 1986 şi 1989.