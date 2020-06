Guvernul va susţine cu 350 milioane de euro HoReCA, transportul internaţional şi industria de spectacole, în următoarea lună

„Am identificat cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Secretarul de Stat, Liviu Rogojinaru, cele 350 de milioane de euro care vor fi distribuite către HoReCa, transport internaţional şi industria de spectacole în următoarea lună. Aceste 350 de milioane de euro, vor fi distribuite în funcţie de aceste 2 criterii: numărul de angajaţi şi cifra de afaceri din 2019 şi vor fi distribuiţi către mii de IMM-uri”, a declarat Dragoş Petrescu, preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), în cadrul evenimentului online „VorbIMM despre: relansare economică şi managementul crizei”.

Acesta face parte din seria de evenimente online organizate de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România ce abordează subiecte de interes actual în orizontul antreprenorial şi care pun accentul pe interacţiunea cu participanţii, pe Q&A şi pe informaţiile practice pe care speakerii le pot împărtăşi cu participanţii online.

În cadrul evenimentului de astăzi au participat: Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR, Dragoş Anastasiu, Presedinte AHK, Dragos Petrescu, Presedinte HORA, Sven Marinus, CEO Sodexo şi Ionuţ Stanimir, Director of Marketing & Communication at BCR.

În cadrul deschiderii evenimentului, Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR, a menţionat: „Suntem la al 5-lea eveniment de dezbatere cu privire la această perioada pe care sperăm că am depăşit-o, deoarece urmează foarte multe măsuri de relansare economică, de redeschidere a domeniilor. În cadrul celoralte evenimente, am avut invitaţi miniştrii, astăzi am considerat că este cel mai eficient pentru ultimul eveniment să avem invitaţi antreprenori, oameni de business, din prima linie.”

Dragoş Anastasiu, Preşedinte AHK: „Cred că noi, antreprenorii români, suntem permanent pregăţiţi de crize, suntem antrenaţi la câtă lipsă de predictibilitate am trăit în ultimii 10-12 ani. Antreprenorii care au avut succes în România, pot avea succes oriunde în lume, dacă treci de provocările României nu ai cum să mai greşeşţi radical în altă parte. Chestiunile de care m-am lovit din nou în această perioadă: 1. Trebuie să pui deoparte ceva atunci când ţi-e bine pentru că atunci când ti-e rău, să ai de unde să cheltui şi să supravieţuieşti 2. Solidaritate - lucrurile sunt executate în echipă. Per total, că ţară mai avem de învăţat în legătură cu solidaritatea, dacă noi, guvernul şi preşedenţia ne-am uni în grupuri efective de lucru, nu doar tip talk show, ne-ar fi fost mai uşor pe de-o parte. Sunt firme care se pregătesc de criză, au continuity management, crisis management, resurse, provizioane făcute pentru crize, aşa trebuie să se acţioneze.”

Ionuţ Stanimir, Director of Marketing & Communication at BCR: „Cred că pentru prima dată descoperim că situaţia nu este o salvare individuală, ci chiar suntem în asta împreună, ceea ce ar trebui să ne stimuleze să ne gândim la toate aceste lanţuri de producţie, unde sunt vulnerabilităţile noastre şi unde avem posibilitatea de a creşte. Lecţia la fel de importantă este cea a vitezei, timpul nu are răbdare într-o asemena criză, deci ori acţionezi foarte repede, ori mai târziu spaţiul îl poţi recupera, dar timpul niciodată. Nu în ultimul rând, chestiunea pe care o simţim cu toţii, nu o vedem, dar ne va afecta foarte puternic (...) ceea ce descoperim cu toţii, este că digitalizarea este aici pentru a rămâne foarte multă vreme. Asta ne va afecta şi businessurile bancare, şi businessurile din HoReCa şi businessurile din turism şi businessurile din toate domeniile. Dacă ar trebui să aleg trei direcţii foarte importante: 1. Să ne mişcăm foarte repede 2. Să ne mişcăm foarte smart pe lanţurile de producţie unde credem că avem avantaje şi putem fi câştigători 3. Să nu uităm că viitorul deja a ajuns, 2030 este deja aici. Înainte de orice, la BCR am amânat rate şi am prelungit linii de creditare pentru firme care angajează un total de 150 de mii de oameni, împreună asta înseamnă de fapt, 150 de mii de oameni care pot să spere că se vor întoarce la lucru.”

Sven Marinus, CEO Sodexo: „Analizând modul în care sectoarele Turismului şi Horeca au devenit fundamentale în viaţa noastră de zi cu zi, realizam ca ele au patruns tot mai mult la toate nivelele sociale, reprezentand de fapt nevoia de a ne conecta cu prietenii şi familia. Prin urmare, cred că, atunci când va avea loc redeschiderea restaurantelor şi hotelurilor, oamenii vor reveni la viata normala si vor folosi din nou aceste servicii, respectand in acelasi timp masurile de protectie atat de necesare pentru pastrarea “normalitatii” castigate. Sistemul nostru de tichete de asemenea, va sprijini revenirea acestor sectoare extrem de afectate”.