Fost şef ANAF: Cîţu vrea să încredinţeze fără licitaţie digitalizarea Fiscului. Ştim de pe acum compania

„Monşer, totul are o limită (...). Îţi pot furniza câteva sute de pagini pe care să le studiezi înainte de arunca asemenea absurdităţi în spaţiul public. Despre uriaşa complexitate a acestui proces, despre RAMP, COTS, SIACF, GOTICA, etc., etc.

Acest Nae Caţavencu al PNL crede că administrarea creanţelor bugetare, provenite din diferitele categorii de taxe şi impozite, cu baze de calcul complet diferite, cu un istoric diferit, cu termene de plata aşijderea, cu stingeri de plată prin compensare, cu suprasolviri, cu transferuri de companii în timp real de la o administraţie fiscală la alta, cu modificări continue ale legislaţiei fiscale, cu proceduri diverse de corecţie a obligaţiilor istorice cum ar fi ordonanţe de urgenţa de stingere prin anulare/amnistie, cu posibile milioane de interogări zilnice ale bazelor de date...etc.etc., s-ar putea "digitaliza" (ca să folosesc termenul său preferat) până prin...vară!!!

I-o fi zis cineva, o fi citit, s-o fi interesat despre ce însemnă un centru de date la standarde TIER 4 support, de care este nevoie ca aerul la ANAF, înainte de declaraţiile acestea tipice pentru un politician demagog?

Dacă cumva veţi îndrăzni să acordaţi prin încredinţare directă "digitalizararea" ANAF, voi face public numele companiei câştigătoare imediat când veţi demara procedura. Pentru că ştim de pe acum cine este vizată!

Nu uitaţi o vorbă simplă, din popor: întotdeauna minciuna are picioare scurte”, a scris Diaconu pe pagina sa de Facebook

Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că nicio persoană din Ministerul de Finanţe sau din cadrul ANAF nu vrea să semneze actele pentru o astfel de încredinţare directă şi că oricum nu CSAT ar trebui să aprobe un astfel de demers

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat sâmbătă la Digi24 că va cere CSAT să declare informatizarea ANAF şi a Ministerului Finanţelor proiecte de importanţă naţională şi că aceasta e modalitatea prin care încearcă să ocolescă birocraţia şi funcţionarii care nu-şi fac datoria.