Fost ministru: Dispariţia Ministerului Energiei ar fi fatală. Sper că se poate găsi în PNL un om competent şi integru care să ocupe un astfel de post

„Sper ca aceste zvonuri privind dispariţia ministerului energiei să nu se adeverească!

Ultimul lucru de care sectorul energetic are nevoie este dispariţia ministerului. Ar fi o mare greşeală ca acest lucru să se întâmple. Ar putea fi chiar lovitura fatală.

Energia este un domeniu strategic. Am speranţa că poate fi găsit în PNL un om competent şi integru care să fructifice oportunităţtile pe care România le are în acest domeniu.

O guvernanţă bună în energie şi în domeniul tehnologiei informaţiei ne poate transforma într-un reper regional, în două domenii care ne vor marca profund viitorul!”, a scris pe pagina sa de Facebook fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu.

Întrebat cum i se pare ideea comasării ministerului energiei cu cel al economiei, , Răzvan Nicolescu a declarat pentru financialintelligence.com că pare mai mult un zvon decât o idee.

„Ar fi greşit să se întâmple acest lucru din mai multe motive. Domeniul energetic reprezintă o oportunitate strategică pentru România şi are nevoie de un minister propriu. Aşa e în majoritatea statelor UE, aşa e în SUA, Rusia, China, etc. Pe lângă acest lucru există şi aspecte tehnice care ar face din această comasare o greşeală. Am risca reluarea procesului de acreditare pentru operatorii de transport, întârzierea folosirii unor fonduri europene, deoarece ministerul energiei a fost acreditat ca autoritate care acordă autorizaţie pentru proiectele europene de interes comun. Eficienţa şi calitatea actului de guvernare vor creşte în energie dacă la conducerea sectorului vor fi numiţi nişte oameni integri şi competenţi, nu prin comasări care vor mări haosul din prezent”, a spus Nicolescu