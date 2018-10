Fiscul, contrazis de un fost şef ANAF în privinţa tinerilor căsătoriţi: Nu poţi să le ceri să-i toarne pe cei care i-au ajutat să petreacă

„ANAF invocă în mod complet greşit art 58 alin 1 din Codul de procedură Fiscală, care permite solicitarea de informaţii pentru stabilirea unei situaţi de fapt privind un contribuabil pe care îl verifică. Fiscul ar fi trebuit să le spună mirilor că le cere informaţii despre cutare firmă sau cutare persoană, numind acea firmă sau persoană fizică. Adică să spună: eu, Fisc ştiu că tu Icsulescu ai avut raporturi juridice cu firma Zet SRL, aşa că îţi cer să-mi spui ce fel de relaţii economice ai avut. A ameninţa contribuabilul pentru că nu-ţi dă ţie informaţiile e complet greşit. Nu poţi tu, Fisc, să le ceri să-i toarne pe cei care i-au ajutat să petreacă”, a explicat Gelu Diaconu.

Întrebat ce ar trebui să facă tinerii care primesc astfel de notificări din partea ANAF, Diaconu a spus:

„Dacă tot veni vorba de nunţi, Fiscul ar trebui să-l întrebe pe Dragnea cu cât l-a plătit pe Florin Salam, când a cântat la nunta fiului său. Ar trebui să ştie, că doar a fost socru mare”, a mai spus fostul şef al ANAF.

Fiscul a început să trimită tinerilor căsătoriţi, fie că au avut doar cununia civilă, fie că au organizat deja şi nunta, o notificare prin care le cere, sub ameninţarea unei amenzi uriaşe, să spună cui au plătit servicii de fotografie, muzică sau unde au ţinut petrecerea , solicitând numele persoanelor sau firmelor, numerele de telefon, adresele şi eventualii intermediari.

"Vă solicităm informaţii despre persoane fizice/Întreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Familiale/ Societăţi Comerciale/ alte forme de organizare privind raporturile economice sau juridice pe care le-aţi avut cu ocazia evenimentelor prijeluite de celebrarea căsătoriei civile şi religioase", este solicitarea ANAF din documentele trimise celor proaspăt căsătoriţi, scrie news.ro, citând profit.ro.

Acestora li se cer nume şi date de contact ale persoanelor şi firmelor care le-au oferit servicii de fotografie sau filmare, formaţiilor sau persoanelor care s-au ocupat cu muzica şi ale restaurantului unde a avut loc nunta şi li se aminteşte că declaraţiile sunt date "sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de art 326 din Codul Penal".

Amenzi între 2.000 şi 5.000 lei

Pentru a-i determina pe proaspeţii căsătoriţi să „toarne” firmele sau persoanele care i-au ajutat să petreacă, Fiscul invocă art. 58, alineatul 1 din Codul de procedură fiscală, care prevede: "Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligaţia de a furniza informaţiile solicitate. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă.

Sancţiunea pentru nerespectarea acestei obligaţii este, pentru persoanele fizice, cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de lei.