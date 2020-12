Firmele care creează cel puţin 100 de noi locuri de muncă vor primi bani de la stat pentru plata salariilor timp de 2 ani

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regionalã prin realizarea de investiţii care determinã crearea a minim 100 de locuri de muncã şi încurajarea participãrii active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

În cadrul schemei sunt finanţate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadã de 2 ani consecutivi, ca urmare a creãrii de noi locuri de muncã. Se acordã sume sub formã de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrare de M.F.P. (instituite în baza H.G. nr. 332/2014 şi H.G. nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.



În luna august, prin Hotãrârea de Guvern nr.598/2020 a fost revizuitã aceastã schemã, pentru creşterea accesibilitãţii companiilor la finanţarea investiţiilor cu ajutor de stat.



Principalele modificãri prevãd:



- prelungirea pânã în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanţare;

- prelungirea pânã în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;

- eliminarea condiţiei privind angajarea de lucrãtori defavorizaţi;

- introducerea posibilitãţii demarãrii proiectului de investiţii dupã depunerea cererii pentru finanţare;

- eliminarea obligativitãţii operatorului economic de a nu înregistra debite restanţe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare, aceastã obligaţie rãmânând valabilã la momentul plãţii ajutorului de stat;

- eliminarea evaluãrii cererilor de acord pentru finanţare în 2 etape în vederea simplificãrii procedurii de evaluare;

- stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare pentru asigurarea surselor de finanţare şi demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în vedere cã procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanţare;

- flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie sã le ȋndeplineascã ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiţiei privind rentabilitatea cifrei de afaceri;

- posibilitatea modificãrii locaţiei/locaţiilor, precum şi a locurilor de muncã aferente acestora în aceeaşi regiune;

- flexibilizarea procedurii de platã a ajutorului de stat, prin eliminarea condiţiilor referitoare la numãrul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.





Principalele criterii de eligibilitate şi condiţii obligatorii:



● Investiţiile realizate trebuie sã fie considerate investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale în favoarea unei activitãţi economice noi.

● Compania nu intrã în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se aflã în cel puţin una dintre urmãtoarele situaţii:

- în ultimul an fiscal jumãtate din capitalul social subscris a dispãrut din cauza pierderilor acumulate;

- raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situeazã sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

● Nu se aflã în procedurã de executare silitã, insolvenţã, faliment, reorganizare judiciarã, dizolvare, închidere operaţionalã, lichidare sau suspendare temporarã a activitãţii.

● Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

● Nu au efectuat o relocare cãtre unitatea în care urmeazã sã aibã loc investiţia.

● Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.



Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadã de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncã create ca urmare a realizãrii de investiţii, ce includ salariul brut şi contribuţiile obligatorii.



Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se transmit la Registratura generalã a Ministerului Finanţelor Publice, Bd. Libertãţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe documentaţie: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituitã prin H.G. nr. 332/2014”.



Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţãrii şi modul de completare a documentelor necesare se regãsesc la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014. Orice întrebãri, sesizãri şi solicitãri de clarificãri referitoare la prevederile acestui mecanism de finanţare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflatã la dispoziţia operatorilor economici la rubrica - Formular întrebãri.