Economist: Vine o criză fără precedent. Vor muri oameni de frig şi foame. Avem un deficit uriaş. Inflaţia va depăşi 7%

„Deficitele noastre sunt enorme, ne împrumutăm, importăm mult”, a declarat profesorul de economie Mircea Coşea, care s-a arătat extrem de îngrijorat de soarta a milioane de români.

Contactat de Antena 3, economistul a amintit că însăşi Banca Naţională a României ne-a avertizat în legătură cu inflaţia.

„(...) lumea suferă în halul în care suferă, sunt atâţia morţi, vor muri oameni şi din cauza frigului şi a lipsei de alimente. Suntem într-o situaţie extrem de critică. Nu vreau să fiu pesimist, nu vreau să sperii pe nimeni. Am o experienţă lungă, am o anumită vârstă care-mi permite să spun că această situaţie noi nu am trăit-o în ultimii 30 şi ceva de ani. Intrăm într-o criză care ne va afecta pe toţi.