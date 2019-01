Dragoş Anastasiu critică ancheta din turism a Consiliului Concurenţei: A fost cea mai traumatizantă perioadă din viaţa mea de antreprenor

„A fost cea mai traumatizantă perioadă din viaţa mea de antreprenor. Nu se referă la bani, ci la logică şi dreptate. Mă voi lupta ca Parlamentul României să schimbe cât se poate de repede legea, pentru a nu mai traumatiza şi alţi antreprenori din România”, a declarat Anastasiu, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a dat detalii despre o anchetă realizată de Consiliul Concurenţei, care a avut drept finalitate sancţionarea a 13 agenţii de turism şi a Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), cu amenzi totale de aproximativ 11,4 milioane lei. Instituţia a acuzat agenţiile că au făcut schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial, că au eliminat campaniile promoţionale ale companiilor concurente care ofereau reduceri sau gratuităţi clienţilor şi că şi-au împărţit numărul de locuri în avioanele contractate pentru zborurile de tip charter pentru a limita astfel în mod artificial oferta în vederea creşterii preţului de vânzare.

Două din companiile controlate de Grupul Eurolines au fost sancţionate: Touring Europabus România a primit cea mai mare amendă, de aproape 5,4 milioane lei, iar Nova Travel a fost sancţionată cu 124.616 lei.

„Nu a existat niciun client păgubit”

„Investigaţia a pornit de la discuţii din piaţă, a fost un film postat pe site-ul anonimilor Consiliului Concurenţei de la o întâlnire cu 150 de oameni la care anumiţi colegi de-ai noştri s-au exprimat cu privire la problemele din piaţă. Chiar şi numai această discuţie - una singură - era suficientă pentru ca cei de la Consiliului Concurenţei să îi considere pe toţi cei de acolo vinovaţi. Dacă vorbesc doi, dar sunt prezenţi zece, şi ceilalţi opt, dacă nu se ridică de la masă, nu ies din sală anunţând că se delimitează şi - nu numai atât- ajung acasă şi trimit un mail tuturor celorlalţi în care spun «Mă delimitez», o astfel de discuţie este pasibilă de pedeapsă, chiar dacă nu are niciun efect”, explică Anastasiu.

El susţine astfel că nu a existat niciun efect în piaţă, nu a existat niciun client păgubit în piaţă. „Au existat vorbe, discuţii şi mailuri, care au avut la bază teama de insolvenţă în tot acest spectru al agenţiilor de turism. A doua temă au fost alianţele pe chartere”, a mai spus el.

„Niciun touroperator nu poate umple avioanele singur”

Anastasiu mai subliniază că, fără alianţe pe chartere, produsele nu ar fi putut să existe în România, pentru că „niciun touroperator din România, cu excepţii pe anumite rute, nu poate să umple avioanele singur şi nu are altă şansă decât să se alieze cu alţii”. Această practică, mai spune el, este una europeană, nici măcar Consiliul Concurenţei nu spune că e o problemă cu ea.

„În astfel de alianţe se mai poartă discuţii. Unii sau alţii vin câteodată şi fac comentarii cu privire la politica comercială a celor din alianţă sau a concurenţilor. Unii activi, alţii pasivi. Astfel de discuţii sunt ilegale, chiar dacă eşti pasiv. Dar la sfârşit sunt toţi vinovaţi şi nu se mai ţine cont nici dacă eşti activ, nici dacă eşti pasiv, nici dacă te-ai delimitat în două rânduri, şi în alte şase nu”, afirmă el.

El susţine că au existat două delimitări, una prin plecare de la masă, alta prin scris, iar ambele au fost ale sale. În alte şase cazuri nu a făcut-o, a precizat el. „Mă simt vinovat în litera legii, am greşit în litera legii, nu în spiritul legii. De două ori m-am delimitat dar de alte şase ori nu m-am delimitat. Dacă nu recunoşteam plăteam 6,5% amendă din cifra de afaceri, iar dacă te judeci cu statul şansele de câştig sunt zero. Am înghiţit în sec şi am recunoscut, amenda reprezintă 2,8% din cifra de afaceri”, a mai spus Anastasiu.

Aberaţii în aplicarea amenzii

Anastasiu mai este nemulţumit de faptul că legea permite Consiliului Concurenţei să aplice amendă la cifra de afaceri, în timp ce în cele mai multe ţări din UE acest procent se aplică la cifra de afaceri relevantă.

Astfel, doar 2,8% din cifra de afaceri este realizată piaţa relevantă a charterelor, unde a avut loc ancheta, dar amenzile au fost aplicate la nivelul întregii cifre de afaceri. „Această legislaţie aberantă permite abuzuri asupra antreprenorilor din România”, afirmă omul de afaceri.

El a spus că va plăti amenda impusă de Consiliul Concurenţei. „Nu vom mai investi în perioada următoare şi vom plăti amenda Consiliului Concurenţei. Asta este … Nu vom intra pe pierdere, dar vom munci doi ani fără profit”, a afirmat Anastasiu.

