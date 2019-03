Diaconu: PSD a aruncat peste patrie cu „salarii şi pensii unitare“, acum miorlăie de frica ratingului S&P

„Demolatorii economiei româneşti transformaţi în pisici miorlăitoare de frica ratingului S&P!

La început, părea doar o păcăleală electorală. Dragnea şi acoliţii săi ne recitau necontenit din nouă biblie naţională numită Programul PSD. Se revărsau promisiuni pline de lapte şi miere peste capetele electoratului prostit.

Un program de guvernare alcătuit prin contribuţia teoretică a profesorului Socol şi pe nepreţuita evaluare tehnică a iubitorului de tablouri Vâlcov.

"Wage led growth", în varianta socoliană, devenea un adevărat perpetuum mobile: mărim pensii şi salarii, generăm cerere prin creşterea consumului şi pe această bază asigurăm dezvoltare şi implicit reducerea decalajelor faţă de ţările UE.

Propagandişti PSD inconştienţi şi-au intrat în rol: seară de seară la TV, Olguţa şi Codrinuţ (două diminutive blestemate pentru poporul suveran!) aruncau peste patrie cu "salarii şi pensii unitare", concomitent cu creşterea accelerată a salariului minim.

La acea vreme, o mână de oameni am atras public atenţia asupra cortegiului de consecinţe care vor urmă: agravarea deficitelor (bugetar, comercial şi de cont curent), creşterea dobânzilor la serviciul datoriei, deteriorarea cursului de schimb, etc. Prezentăm cifre reale sustrase de sub blocada cerberilor psd-işti. Degeaba...

Un dezmăţ fără precedent s-a declanşat în cheltuirea banului public, îndreptat cu predilecţie către electoratul captiv PSD sau către cleptocratia de partid şi de stat.

Cu o aură de superioritate demnă de o cauza mai bună, autorii distrugerii echilibrelor macroeconomice ne-au numit "apostoli" ai dezastrului...

Panicaţi de inevitabila înrăutăţire a ratingului S&P cu perspectivă de la stabilă la negativă, autorii dezastrului (Dragnea, Valcov, Socol) au cerut o păsuire de două săptămâni. Aşa că l-au pus pe Orlando să miorlăie pe la uşa agenţiei S&P în timp ce ei înfierează lobby-ul bancar şi proferează ameninţări la securiştii din galaxie.

Dar răul de abia de acum urmează. Posibilă degradare în viitor a ratingului la categoria "JUNK" va însemna dezastrul total într-un context al economiei globale nu prea favorabil.

Pentru că urmează o perioadă fierbinte electorală, fac şi o recomandare amicală pentru viitoarea guvernare a Opoziţiei. Fiţi rezonabili şi explicaţi realitatea electoratului! Nu creaţi orizonturi de aşteptare iluzorii. Există o singură politică bugetară de urmat: tăierea cheltuielilor publice cu salariile şi asistenţă socială şi/sau creşterea taxelor.

Restul e minciună.

P.S. Dacă "perpetuumul mobil" amintit mai sus ar fi funcţionat, cu resursele pe care le are, Venezuela ar fi devenit un model de dezvoltare sustenabilă”, scrie Gelu Diaconu pe pagina sa de Facebook

