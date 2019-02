Desfiinţarea direcţiilor regionale ale ANAF, tot mai aproape de final

„S-a vorbit mult de această nevoie de a reorganiza ANAF şi ca structură şi ca funcţii, ca împărţire a funcţiilor între ANAF şi Ministerul de Finanţe şi în special partea de mentalitate, probabil că mentalitatea va fi şi ea schimbată odată cu schimbarea acestei structuri extrem de importantă pentru economia naţională. Cum va arăta? V-am spus vizavi de Vamă că aceasta va fi adusă la forma dinainte de 2013, adică pusă partea de vamă sub autoritatea Ministerului de Finanţe ca structură independentă şi sub Ministerul de Finanţe pentru că aşa este normal să fie. Mai departe, în zona de ANAF ştiţi foarte bine că anul trecut a început un proces de mutare la nivel de judeţ a contribuabililor mijlocii tocmai pentru o mai bună relaţie directă şi cât mai simplă cu toţi contribuabilii. De asemenea, propunerea făcută la comisie de colegii de la UDMR reflectă şi o dorinţă de a se desfiinţa partea de regiuni în ansamblul lor, deci ca şi zonă de finanţări, rămâne pe regiuni partea de vamă care într-un proiect va avea această logică, sub autoritatea Ministerului de Finanţe şi la nivel regional partea de structură”, a declarat ministul de Finanţe Eugen Teodorovici, după şedinţa comisiei, potrivit Agepres.

El a spus că decizia reorganizării ANAF a fost luată deoarece în actuala formulă nu a performat.

„Da, nu trebuie să ne ascundem de acest lucru. În 2013, când s-a făcut această modificare - o regionalizare, o mutare a vămii la ANAF, a fost o dorinţă a unei persoane, ştiţi foarte bine care, aflată la conducerea acestei instituţii, de a avea toate informaţiile şi tot controlul pe întreaga ţară. Şi în 2014, 2015 se închideau companii pentru 9 -10 lei, se suspenda activitatea acelor companii pentru câteva luni de zile”, a adăugat Teodorovici.

Eugen Teodorovici a mai spus că există un studiu de impact al acestei reorganizări a ANAF.

„Discuţii au fost şi anul trecut, ştiţi foarte bine că a început încă de anul trecut această mutare de la regiuni la nivel de judeţ a contribuabililor mijlocii, vorbim de 8 puncte, structuri, dar să vedem diferenţa până la 41 de structuri. Mi se pare o problemă falsă, aceasta că desfiinţarea regiunilor ar afecta activitatea ANAF, nu, nici vorbă. Un studiu există. Ştim exact cum anume se vor trimite către judeţ anumite funcţii suport, anumite funcţii vor fi luate la Ministerul de Finanţe, partea de contestaţii va fi la Ministerul Finanţelor. Lucrurile se vor schimba în bine”, a susţinut Teodorovici.

El a mai spus că până la finalul anului 2020 se va finaliza reforma ANAF.

„Pentru echipamente de vamă, pentru echipamente pentru digitalizarea sistemului ANAF au fost foarte multe oprelişti, foarte multe încercări de a se bloca această schimbare, cu toate acestea insist ca lucrurile să se schimbe în această direcţie. (...) Vom cumpăra cât mai curând aceste scanere. E un proces mai complex, dar este obligatoriu să avem cât mai curând aceste scanere în puterea vamală instalată. Ca să aveţi un termen final pentru reforma ANAF-ului, că vorbim de digitalizare, că vorbim de partea de vamă, finalul lui 2020 este şi termenul asumat cu Banca Mondială. Deci în 2020 trebuie să fie finalizat tot ce înseamnă partea de reformă a ANAF-ului, partea de vamă, dotări cu echipamente, dotări cu servere, locaţii necesare, deci totul să fie în felul unei structuri modern”, a mai spus ministrul Teodorovici.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Proteste ale angajaţilor

Zeci de angajaţi ai Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti au întrerupt activitatea, la finalul lunii noiembrie, în semn de protest faţă de intenţia autorităţilor centrale de a restructura instituţia. Oamenii se tem că vor rămâne fără locuri de muncă.

”A fost o grevă spontană a salariaţilor legată de iniţierea unui act normativ cu privire la desfiinţarea Regionalelor la nivel de ţară. A fost un semnal de alarmă legat iniţierea acestui act. Acum toată lumea este la serviciu”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Dumitru Bejinariu.

„Miză politică”

Fostul şef al Fiscului, Gelu Diaconu, a atras atenţia că reorganizarea ar conduce la „combinaţii şi evaziune”. El spune că scopul evident al măsurii „este acela de a reface influenţa baronilor locali care nu mai aveau suficiente pârghii, cât timp decizia nu mai era la ei in judeţ”.

„După reorganizarea ANAF pe regionale, adică după ce li s-au tăiat baronilor locali pârghiile/relaţiile directe cu cei din Fiscul local (ex: o regională avea mai multe judeţe în subordine, dar conducerea/decizia era într-un singur loc, la regională), PSD dă drumul la combinaţii şi la evaziune, reinventând administraţiile judeţene”, avertiza Diaconu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: