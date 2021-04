Dacia Sandero şi Logan, rezultate dezamăgitoare la testele de siguranţă Euro NCAP. Ce lipseşte mărcii româneşti

„Dacia Sandero şi Logan rămân fidele ideii «fără pretenţii» a mărcii de buget având dotari reduse de siguranţă. Sistemul de frânare de urgenţă de bază, exclusiv cu radar, reacţionează numai la alte vehicule – în curând o cerinţă legală -, dar nu este conceput pentru a preveni accidentele cu pietoni sau biciclişti şi nu există asistenţă pentru păstrarea benzii de deplasare.”, transmit reprezentanţii Euro NCAP, conform lifenews.ro.

Potrivit acestora, protecţia pasagerilor în eventualitatea unui impact este totuşi respectabilă, dând maşinii performanţe care ar ridica face maşina la nivelul de patru stele dacă nu ar fi fost luate în calcul neajunsurile sale din alte zone.

Ratingul Euro NCAP pentru Dacia Sandero şi Logan, influenţat major de lipsa unor sisteme electronice

Imediat după comunicarea rezultatelor Euro NCAP oficialii mărcii româneşti deţinută de grupul Renault au menţionat:

„Dacia are grijă de clienţii săi şi de siguranţa acestora. An de an îmbunătăţeşte siguranţa modelelor sale. Prin urmare, fiecare generaţie de vehicule este mai sigură decât cea anterioară.”, menţionează oficialii Dacia.

Conform acestora, Dacia este bine-cunoscută ca fiind o marcă pragmatic ce propune maşini moderne în care integrează un nivel adecvat de echipament. Concret, asta înseamnă că siguranţa pasivă este foarte bună pentru ocupanţii adulţi şi copii (4 stele din 5).

Sursa citată a mai precizat: ”Şi asistenţa la conducere a fost dimensionată la nivelul corect solicitat de clienţii noştri. În acest sens, Sandero, Sandero Stepway şi Logan sunt primele modele Dacia care propun sistemul AEB (frână autonomă de urgenţă) ca standard.”

În opinia reprezentanţiilor Dacia, protocoalele de testare EuroNCAP sunt din ce în ce mai severe la fiecare doi ani, cu o importanţă crescândă a echipamentelor ADAS (sisteme de asistenţă pentru prevenirea unor accidente), având un impact direct asupra evaluării generale.

”Dacia va continua să-şi concentreze eforturile asupra siguranţei reale în caz de accident şi va lua în considerare acest rezultat pentru a îmbunătăţi modelele sale cu sisteme de de siguranţă din ce în ce mai performante de îndată ce clienţii le solicită”, au transmis oficialii Dacia.

Prin această declaraţie sursa citată menţionează că modelele Dacia – Sandero, Sandero Stepway şi Logan – sunt sigure în cazul unui impact, ratingul slab publicat de Euro NCAP fiind, aşa cum arată şi oficialii acestui organism independent de testare, rezultatul lipsei din dotare a unor sisteme scumpe de prevenire a accidentelor.

Cum marca îşi promovează vehiculele prin existenţa în dotarea lor a unor echipamente esenţiale astfel încât preţul să nu urce vertiginos, este limpede de ce modelele Dacia nu au în echipare sisteme de ultimă oră.

Pentru a ajunge la un rating final, Euro NCAP ia în calcul patru categorii de bază: siguranţa pasagerilor adulţi, siguranţa copiilor, protejarea participanţilor la trafic vulnerabili (ex: biciclişti) şi sistemele de asistenţă (ADAS).

Deşi fiecare categorie are, în final, propriul punctaj, evaluarea finală este stabilită în fucnţie de cea mai slabă categorie. În cacul Dacia, Euro NCAP a acordat 4 stele pentru siguranţa pasagerilor adulţi, tot patru stele pentru protecţia copiilor, trei stele pentru protejarea participanţilor la trafic vulnerabili şi doar două stele pentru sistemele de asistenţă aflate în dotare.

Totuşi, secretarul general al Euro NCAP, Michiel van Ratingen, explică destul de clar de ce, pentru cei care efectuează testele de siguranţă, ratingul obţinut de Dacia este dezamăgitor.

„În mod clar Dacia şi-a definit bine zona de piaţă şi o exploatează, dar un rating de două stele arată lipsă de ambiţie, chiar şi pentru un produs cu costuri reduse. Decizia lor de a nu oferi o cameră radar frontală este în mod clar în discordanţă cu piaţa şi e dezamăgitoare, deoarece oficialii Dacia sunt conştienţi că maşinile lor vor trebui în curând să respecte noul Regulament General de Siguranţă.

Skoda şi Volkswagen, pe de altă parte, arată până unde se poate ajunge şi Euro NCAP îi aplaudă pentru că le oferă clienţilor lor cel mai înalt nivel de siguranţă, a declarat Michiel van Ratingen, secretarul general al Euro NCAP.

Alături de Dacia Sandero Stepway şi Logan, cei de la Euro NCAP au dat publicităţii şi rezultatele pentru electricele Skoda Eniaq iV şi Volkswagen ID.4. Ambele au obţinut câte cinci stele după acelaşi protocol de testare ca şi modelele Dacia