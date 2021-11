Cum s-a trezit un bărbat coplătitor pentru un credit luat de o persoană necunoscută şi ce explicaţii a dat banca

Situaţia ne-a fost semnalată de un cititor care voia să facă o simulare de refinanţare a unui credit personal existent folosind aplicaţia unei bănci.

„Ieri am dorit să fac o simulare de refinanţare a unui credit personal existent la BCR folosind aplicaţia George. La un anumit pas aplicaţia a interogat Biroul de credit şi surpriză... am observat că sunt coplătitor la un alt credit la CEC Bank (nefiind clientul acestei bănci!), titular fiind o persoană pe care nu o cunosc şi nu am avut nici o legătură vreodată. Atât timp cât eu nu am semnat abslut nimic, cum este posibil aşa ceva? Am verificat platforma online a biroului de credit şi într-adevăr, aşa era: figuram cu încă un credit pe lângă cel personal de la BCR.

Am găsit datele titularului în platformă şi am luat legătura. Acesta mi-a transmis că nu ştie absolut nimic şi că într-adevăr are acel credit, dar fără coplătitor.

Voi depune plângere la poliţie şi voi apela la toate instrumentele legale pentru a rezolva acest caz. 95% banca este de vină”, ne-a transmis citorul.

Adevăratul coplătitor avea acelaşi sex, data naşterii identică şi acelaşi judeţ

La solicitarea „Adevărul”, CEC Bank a răspuns:

„Am investigat situaţia semnalată şi, din păcate, este vorba de o eroare a băncii, pe care o regretăm.

Situaţia a pornit de la introducerea eronată a CNP-ului în sistemele băncii. Mai exact, avem un codebitor cu un CNP foarte asemănător (acelaşi sex, data naşterii identică, acelaşi judeţ, diferenţa dintre cele două CNP-uri fiind de o singură cifră). CNP-ul a fost introdus eronat de către operator, acesta era valid, iar datele privind creditul au fost asociate la nivelul Biroului de Credit unei terţe persoane.

Precizăm că este prima dată când ne confruntăm cu o astfel de situaţie şi că la nivelul băncii există sisteme pentru verificarea identităţii clienţilor şi codebitorilor, cât şi instrumente de validare a CNP-urilor.

Persoana pentru care s-au înregistrat greşit raportările către Biroul de Credit a fost contactată deja şi au fost iniţiate demersurile pentru rectificarea urgentă a raportării.

Încă o dată, ne cerem scuze pentru acest incident şi îi mulţumim şi pe această cale persoanei care a semnalat situaţia”, se arată în răspunsul remis „Adevărul” de către CEC Bank.