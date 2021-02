Cum îşi sprijină angajatorii angajaţii care au nevoie de muncă flexibilă

Telemunca a influenţat şi modul în care cele două sexe au abordat sarcinile gospodăreşti: doar 12% dintre bărbaţi consideră că acestea le revin în totalitate, spre deosebire de peste 51% dintre femei. Mai mult, în contextul pandemiei, 18% dintre acestea şi-au asumat şi mai multe responsabilităţi în casă. Aceste decizii se reflectă în perioada efectivă de muncă – peste 54% dintre bărbaţi susţin că au lucrat mai mult de 8 ore pe zi, în timp ce majoritatea femeilor (56%) spun că au alocat sub 8 ore pe zi pentru activităţi profesionale. Mai mult, 6% dintre ele au fost nevoite să lucreze noaptea, după ce au adormit copiii.

Femeile au căutat soluţii la angajatori

Pentru a face faţă acestei perioade atipice, femeile au avut nevoie suplimentar de susţinerea angajatorilor. Astfel, pentru a veni în sprijinul angajaţilor săi, în mare parte femei (peste 70%), Provident Financial România a implementat o şi mai mare flexibilitate a programului de lucru. Dacă înainte de pandemie Provident oferea deja trei alternative de program (8.00-16.00, 9.00-17.00, 10.00 – 18.00), în perioada crizei medicale angajaţii au avut posibilitatea de a alege să lucreze şi începând cu ora 7.00 sau cu ora 11.00. De altfel, acesta este doar unul dintre motivele pentru care Provident a obţinut, pentru al treilea an consecutiv, certificarea de Angajator de Top. În plus, toţi angajaţii au avut acces gratuit la o linie telefonică de consiliere, nu doar psihologică, ci şi financiară sau juridică.

În ce priveşte aşteptările angajaţilor români de la angajatorii lor, 31,3% dintre respondenţii sondajului au pus pe primul loc oferirea unui echilibru între muncă şi viaţă personală, astfel că 35% au ales să lucreze într-un interval orar în care au simţit atât că sunt mai productivi, dar şi că îşi pot gestiona sarcinile gospodăreşti mai bine. Per total, peste 43% dintre români au alocat mai mult timp îndatoririlor din casă, comparativ cu perioada pre-pandemie. Provident a oferit angajaţilor şi flexibilitate în ce priveşte programarea şedinţelor, în aşa fel încât la început şi la sfârşit de program să nu fie stabilite şedinţe, iar angajaţii să poată duce/aduce copiii de la grădiniţă/şcoală.

Bine la birou, fericit acasă

Provident Financial România este singura instituţie financiară nebancară din ţară ce obţine această recunoaştere a calităţii mediului de lucru – Top employer. Certificarea a fost obţinută în urma analizării a peste 600 de criterii, unul dintre cele mai importante fiind cel al promovării egalităţii de gen. De altfel, la nivelul întregii pieţe, acest segment a fost unul dintre cele mai afectate de către pandemie, care a adâncit unele dintre discrepanţele deja existente între femei şi bărbaţi.

„Peste 70% dintre colegii noştri sunt femei, iar 605 dintre angajaţi sunt şi părinţi, astfel că misiunea de a echilibra activităţile de acasă cu munca a fost prioritară pentru noi, în special la începutul perioadei de telemuncă. Am înţeles rapid că trebuie să venim în sprijinul angajaţilor noştri prin programe de well-being: aproape 500 de angajaţi au beneficiat de sesiuni cu psihologi acreditaţi, am lansat cartea copiilor din Provident – poveşti, desene sau poezii realizate de copiii angajaţilor – iar 80 de micuţi s-au întâlnit virtual cu Moş Crăciun. În plus, am simţit că trebuie să ne sprijinim angajaţii şi cu zile libere plătite pentru momentele când copiii au avut probleme de sănătate”, a declarat Florin Bâlcan, director general Provident Financial România.

O atenţie deosebită a fost acordată egalităţii de gen, o prioritate a Provident, unde peste 60% dintre rolurile de leadership sunt coordonate de către femei.

Studiul Novel Research a fost realizat în perioada 29 ianuarie – 4 februarie, pe un eşantion de 1.009 de persoane din mediul urban, cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani.