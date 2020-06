Cum aflaţi noile reguli din ţara în care vreţi să plecaţi în vacanţă. Comisia Europeană a lansat un site dedicat

Comisia lansează o platformă web intitulată „ Re-open EU ”, dedicată sprijinirii reluării în siguranţă a călătoriilor şi a turismului în întreaga Europă. Aceasta va furniza informaţii în timp real privind frontierele şi disponibilitatea mijloacelor de transport şi a serviciilor de turism din statele membre. „Re-open EU” va conţine şi informaţii practice furnizate de statele membre cu privire la restricţiile de călătorie, la măsurile de protecţie a sănătăţii publice şi de siguranţă, cum ar fi distanţarea fizică sau purtatul măştilor, precum şi alte informaţii utile precum ofertele turistice din fiecare ţară şi din UE.

Astfel, prin decizii responsabile şi în cunoştinţă de cauză, europenii vor fi în măsură să îşi planifice vacanţele de vară şi deplasările pe termen mai lung ţinând cont de riscurile persistente legate de coronavirus.

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „După săptămâni întregi de izolare, graniţele interne ale UE încep să se redeschidă. Site-ul «Re-open EU» pe care îl lansăm astăzi va facilita accesul călătorilor la o serie de informaţii practice, care le vor permite să-şi facă încrezători planurile de vacanţă şi să se deplaseze în siguranţă. «Re-open EU» se adresează în egală măsură proprietarilor de restaurante şi de hoteluri mici, precum şi localităţilor din întreaga Europă, permiţându-le să se inspire din soluţiile inovatoare dezvoltate de alţii.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, responsabilă de Centrul Comun de Cercetare (JRC), a declarat: „Patrimoniul cultural amplu şi bogat al Europei este unul dintre cele mai preţioase bunuri ale noastre. Însă din cauza imposibilităţii de a călători şi a închiderii majorităţii obiectivelor turistice în ultimele luni, cultura şi turismul au fost grav afectate. Platforma «Re-open EU» furnizează informaţii esenţiale şi actualizate, necesare reînceperii deplasărilor sigure în Europa.”

Platforma face parte din pachetul Comisiei privind turismul şi transporturile din 13 mai 2020, lansat pentru a restabili încrederea călătorilor din UE şi pentru a sprijini reluarea turismului european în condiţii de siguranţă şi cu respectarea măsurilor de precauţie sanitare necesare.

Noua platformă, care vine şi cu o versiune de mobil (aplicaţie web), reprezintă un reper esenţial al călătorilor aflaţi în UE, deoarece centralizează informaţii actualizate provenite de la Comisie şi de la statele membre. Prin intermediul unei hărţi interactive, ea le va permite cetăţenilor să vadă informaţii specifice fiecărei ţări, să afle cum evoluează situaţia şi să consulte recomandările de călătorie pentru fiecare stat membru. Va fi uşor accesibilă prin aplicaţie sau prin site web, urmând să fie disponibilă în cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Platforma mai conţine informaţii despre sponsorizarea prin vouchere, care le permite consumatorilor să îşi demonstreze sprijinul faţă de hotelurile sau restaurantele preferate, cumpărând vouchere de cazare sau de masă după redeschiderea acestor unităţi, pentru a ajuta industria hotelieră din Europa în perioada iniţială a ridicării restricţiilor şi a redeschiderii graniţelor.

Sponsorizarea prin vouchere ajută întreprinderile să depăşească blocajele de numerar, urmând ca serviciile să fie prestate ulterior. Suma plătită de client merge direct la prestatorul de servicii. Prin crearea unei pagini dedicate, Comisia intenţionează să contribuie la o bună corelaţie între întreprinderile participante şi clienţii interesaţi, mai ales când aceştia călătoresc în străinătate.

În cele din urmă, platforma culturală digitală a Europei, Europeana, lansează Discovering Europe(link is external), o colecţie de opere de artă şi fotografii ale celor mai emblematice simboluri ale Europei. În plus, pe Europeana Pro(link is external) va fi creată o platformă de turism menită să-i ajute pe cei care lucrează în domeniul patrimoniului cultural să descopere ce iniţiative de sprijinire a turismului apar în ţările UE.

Pachetul Comisiei privind turismul şi transporturile în 2020 şi ulterior, adoptat la 13 mai 2020, a anunţat publicarea unui site internet dedicat, menit să le furnizeze călătorilor toate informaţiile care să le permită să circule în siguranţă în UE. Comisia şi-a anunţat de asemenea intenţia de a prelua impulsul generat de sponsorizarea prin vouchere şi de a colabora cu autorităţile naţionale şi cu organizaţiile şi întreprinderile locale de turism pentru a multiplica şi a intensifica acest tip de iniţiative.

Miniştrii turismului au discutat prima dată despre lansarea platformei dedicate „Re-open EU” în timpul videoconferinţei din 20 mai, salutând larg iniţiativa. Dezvoltată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC), „Re-open EU” furnizează informaţii în timp real care acoperă aproximativ 30 de indicatori privind transportul, sănătatea publică şi turismul, transmise de statele membre şi completate cu date de la Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC).

La 11 iunie 2020, Comisia şi-a prezentat recomandările privind ridicarea parţială şi progresivă a restricţiilor de călătorie în UE după data de 30 iunie şi a invitat statele membre să elimine restricţiile privind libera circulaţie şi controalele la frontierele interne până la 15 iunie, având în vedere îmbunătăţirea situaţiei sanitare din UE şi implementarea de către statele membre a distanţării fizice şi a altor măsuri sanitare.

Prin intermediul „Re-open EU”, Comisia oferă şi informaţii relevante cu privire la ofertele turistice din diferite state membre, inclusiv la acţiunile UE precum capitalele europene ale turismului inteligent, destinaţiile europene de excelenţă (EDEN) şi capitalele europene ale culturii.