Culise: Cu cât vor creşte efectiv pensiile în septembrie. Simulare de calcul

„Începând cu luna septembrie a.c., pensiile publice vor fi majorate cu 14%, acelaşi procent urmând să fie aplicat şi pentru pensiile sociale, cele care sunt acum la nivelul de 704 lei”, au declarat sursele citate pentru „Adevărul”.

Potrivit datelor publicate de Casa de Pensii Publice, în luna iulie pensia medie a fost de 1.387 lei, ceea ce ar însemna că se va majora cu 194 lei, ajungând la valoarea de 1.581 lei.

În cazul pensiei sociale, care este în prezent de 704 lei, majorarea va fi mai mică de 100 de lei, până la nivelul de 802,56 lei.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a susţinut joi seară o conferinţă de presă în care a anunţat că pensiile vor fi majorate cu cea mai mare sumă cu care au fost vreodată crescute.

„Am spus că vom creşte pensiile în 2020. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care a avut-o vreodată. PSD niciodată nu a avut această sumă.

Am reuşit să creştem pensiile. Îl provoc pe domnul Ciolacu să găsească o altă ţară care creşte şi pensiile şi alocaţiile cu această sumă cu care va creşte pensiile acest Guvern.

Am crescut pensiile cu cea mai mare sumă. Şi facem asta în criză economică. Ştim cât de importantă este această sumă pentru români. Am crescut şi pensiile, am crescut şi alocaţiile. Sistemul financiar-bancar a fost un partener al PNL”.