Criza nu opreşte Crăciunul. Românii vor aloca peste 1.100 de lei pentru cadouri

Deşi coronavirusul a avut un impact sever asupra cheltuielilor efectuate în cursul anului, a calendarului acestora şi a situaţiei veniturilor populaţiei, vom găsi totuşi o mulţime de cadouri sub pomul de Crăciun, potrivit sondajului.

Se reduce numărul celor cărora le vom oferi cadouri

Ca un efect evident al pandemiei, în 2020 oamenii îşi propun să ofere cadouri de Crăciun unui număr mai mic de persoane comparativ cu ceilalţi ani. Vor fi cumpărate cadouri mai ales pentru membrii familiei restrânse, 9 din 10 utilizatori de internet doresc să le ofere cadouri celor mai apropiaţi. Faptul că nu le sunt oferite cadouri rudelor mai îndepărtate este justificat prin faptul că sărbătoarea înseamnă bucuria de a fi împreună, şi nu cadourile sunt cele care contează. În cazul cunoştinţelor şi colegilor de muncă, nu există nici un motiv concret pentru care nu sunt oferite cadouri. În plus, distanţa geografică, al doilea val al pandemiei şi dificultăţile financiare cauzate de aceasta afectează şi disponibilitatea de cumpărare a cadourilor, lucruri la care se adaugă faptul că nu este sigur că toţi vor avea ocazia să se întâlnească personal în perioada sărbătorilor. Din cauza factorilor de mai sus, în timp ce anul trecut ne pregăteam să oferim un cadou mai mic sau mai mare, unei medii de 10-11 de persoane, anul acesta lista se limitează la aproximativ 5 persoane.

Valoarea creşte semnificativ

Deşi pregătim cadouri pentru mai puţine persoane dragi, asta nu înseamnă că vom cheltui mai puţin: anul acesta bugetul mediu este mai mare de 1.100 de lei, care reprezintă o creştere de 12% faţă de datele din anul precedent. Ca urmare - ţinând cont de reducerea cercului de persoane cărora le vom oferi cadouri - bugetul pentru un singur cadou a crescut semnificativ, ajungând până la 220 de lei.

Cu toate acestea, cei care declară că anul acesta vor cheltui mai puţin pe cadouri pun această scădere pe seama dificultăţilor financiare cauzate de epidemie (30%), a stilului de viaţă mai economic (25%) sau consideră mai puţin important cadoul în sine (22%), intenţia fiind ceea ce contează cu adevărat.

În 2020, vom cheltui mai mult pe un cadou: dar ce alegem şi pe ce bază?

La fel ca anul trecut, articolele de îmbrăcăminte (42%), telefoanele mobile, tabletele şi accesoriile acestora (35%) sunt cele mai populare categorii de produse oferite drept cadou celor dragi. Articolele pentru casă şi produsele de bricolaj au urcat pe locul trei cu 32%, dar aproape la fel de mulţi cumpără şi produse de frumuseţe şi cosmetice (30%). În comparaţie cu anul 2019 mult mai puţine persoane intenţionează să cumpere călătorii şi diverse tichete de vacanţă, cel mai probabil din cauza programului şi a oportunităţilor de călătorie care au devenit incerte, imprevizibile din cauza pandemiei. A fost înregistrată însă o creştere a numărului de persoane care doresc să ofere drept cadou echipamente sportive care pot fi folosite şi acasă.

La alegerea unui anumit produs, calitatea acestuia (36%) este considerată de către cumpărători cel mai important factor. În cazul categoriei de vârstă 18-24 de ani, se pune mai mult accent pe calitate (47%) şi mai puţin pe preţ (18%). Pentru cei cu vârsta cuprinsă între 50-59 (39%) şi cei cu vârsta peste 60 de ani (37%), raportul calitate-preţ al produsului este cel mai important criteriu, în timp ce pentru cei cu vârste între 25-29, contează preţul produsului (39%).

Promoţiile de Crăciun au fost precedate şi în acest an de Black Friday-ul din noiembrie

Momentul potrivit pentru a începe cumpărăturile de Crăciun este Black Friday. Introducerea promoţiilor de Crăciun din acest an a început în “vinerea neagră”, care s-a îndepărtat tot mai mult de conceptul original şi, în locul unei zi de vineri, s-a extins cu o serie de promoţii pe tot parcursul lunii noiembrie, cu mai multe puncte culminante.

În timpul promoţiilor de Black Friday din noiembrie, mulţi şi-au cumpărat ceva şi pentru uz propriu pe care oricum l-ar fi cumpărat, dar acum l-au putut achiziţiona mai ieftin (58%). În cadrul promoţiilor, 34% şi-au propus, de asemenea, să cumpere cadouri de Crăciun, dar pentru 17% cumpărăturile au depins de promoţii şi de ocazia pentru care au făcut cumpărăturile. Comercianţii au evaluat, de asemenea, acest dublu efect, astfel încât promoţiile Black Friday din ultimii ani nu s-au concentrat doar pe produsele pe care intenţionăm să le oferim cadou, considerate clasice.

În 2020, topul celor mai populare produse de Black Friday este în schimbare

În timpul promoţiilor Black Friday din ultimii ani, cele mai vândute produse erau de obicei articolele electronice, echipamentele IT şi aparatele de uz casnic pe care oamenii le cumpărau în principal pentru uz propriu sau pentru familie. Anul acesta, această tendinţă s-a schimbat oarecum, întrucât din cauza pandemiei cererea pentru laptopuri, televizoare inteligente şi alte accesorii IT a atins un nivel maxim încă din primăvară. În timpul primului val al coronavirusului, mulţi au fost nevoiţi să-şi facă cumpărăturile planificate pentru o perioadă a anului ulterioară - sau chiar pentru cea de acum, multe achiziţii suplimentare de produse din aceste categorii fiind făcute în primăvară. Cu toate acestea, „clasicii” continuă să joace un rol semnificativ şi în acest an în categoria produselor top şi a ofertelor promovate, şi cu siguranţă se acordă atenţie sporită telefoanelor mobile din segmentul mediu-inferior, jocurilor şi electrocasnicelor mici şi mijlocii.

Valoarea totală a cumpărăturilor planificate a fost cu siguranţă mai mare şi din cauza creşterii cursului de schimb al euro, dar articolele cu preţuri mai mici s-au numărat printre cele mai populare dintre produse, astfel încât, deşi valorile coşurilor de cumărături au scăzut, în general, faţă de 2019, numărul tranzacţiilor nu a fost mai mic, deci serviciile de curierat vor avea de lucru şi anul acesta.

Putem găsi orice pe internet: de aici colectăm idei, tot de aici obţinem şi informaţii despre produse

Probabil că toţi am întâmpinat problema alegerii cadourilor sau a lipsei de inspiraţie şi, cel mai probabil, în majoritatea cazurilor, fiecare are propriul truc pentru a rezolva situaţia. Una dintre cele mai frecvente practici ale utilizatorilor de internet români (68%) este de a răsfoi permanent oferta magazinelor online pentru idei de cadouri. Cadourile nu vor fi o supriză pentru toată lumea, deoarece doar 17% merg la sigur şi o întreabă pe persoana căreia urmează să-i ofere cadou ce doreşte să găsească sub bradul de Crăciun.

Site-urile de comparare a preţurilor pot facilita navigarea între produse şi găsirea celor mai bune oferte, fiind plasate pe al doilea loc (59%), după ofertele magazinelor online, în rândul celor care caută online cu ajutorul mijloacelor de informare prealabilă în vederea efectuării cumpărăturilor pentru sezonul de sărbători. În plus, motoarele de căutare de pe internet (49%) şi social media (42%) se remarcă drept principalele mijloace de informare, cea din urmă fiind în acest sens o platformă mai populară în rândul tinerilor şi femeilor.

În 2020, vom cumpăra şi mai mult cadouri online

Nu există nicio schimbare semnificativă cu privire la modul şi locul cumpărăturilor planificate: continuând tendinţa din anii precedenţi, şi anul acesta cei mai mulţi (74%) au ales comenzile online şi magazinele web, pandemia consolidând şi mai mult această tendinţă. 49% dintre utilizatorii de internet, care doresc să cumpere online, intenţionează să cumpere şi mai mult online, mai ales din cauza pandemiei, în timp ce 61% dintre cumpărători intenţionează să cumpere din mall-urile mai puţin aglomerate decât în anii precedenţi.

Alegerea unui anumit magazin online este un proces bine gândit: în medie, un client ţine cont de 5-6 aspecte atunci când alege una din numeroasele magazine disponibile online. În afară de preţ, factorii de apreciere includ descrierile detaliate ale produselor, evaluările produselor, numărul de evaluări din partea cumpărătorilor, recenziile sau viteza de livrare.

Cu toate acestea, cea de a doua cea mai populară destinaţie de cumpărături o reprezintă în continuare centrele comerciale, unde intenţionează să meargă jumătate dintre cei chestonaţi. Mall-urile sunt urmate de magazine tradiţionale, magazinele mici şi magazinele de specialitate accesibile de pe stradă. Respondenţii intenţionează şi în acest an să cumpere, în proporţie similară cu anul trecut, cadouri din străinătate (9% faţă de 8%), dar în valoare mai mică, în medie de 343 de lei.