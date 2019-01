Criză energetică la nivel naţional, provocată de greva minerilor de la CE Oltenia

Colapsul a fost declanşat, potrivit specialiştilor, de lipsa cărbunelui, situaţie în care s-a ajuns din cauza grevei minerilor de la CE Oltenia, protest declanşat de nemulţumirile privind salariile.

De altfel, Ion Pisc, directorul sucursalei Rovinari a CE Oltenia, a declarat pentru NewsEnergy încă de miercuri că centrala Rovinari mai are cărbune pentru o zi – o zi şi jumătate, pentru două grupuri.

Potrivit lui Pisc, nici la celelalte unităţi ale CEO situaţia nu e mai bună. La sucursala Craiova, centrala funcţionează în prezent cu un grup din două, fiindcă îşi conservă şi ei cărbunele pe care îl mai au. Işalniţa funcţionează cu ambele grupuri, dar mai are cărbune pentru 3-4 zile. Turceni funcţionează cu un grup din patru.

„Eu nu înţeleg, cum poţi să pui un sistem pe butuci? Când nu dă Domnul să fie vânt sau apă, cărbunele e pe primul loc. Sunt nemulţumiţi, dar trebuie să se aşeze la masă. De 38 de ani muncesc în domeniu, de 30 de ani conduc centrala, am mai avut greve ale minerilor, dar s-a lămurit într-o zi”, a spus Pisc.

Cert este că, în lipsa cărbunelui, primul dintre cele patru grupuri ale termocentralei de la Rovinari a fost închis în cursul nopţii de miercuri spre joi. Ieri dimineaţă, Complexul Energetic Oltenia a pornit centralele Işalniţa şi Turceni, pentru a compensa lipsa producţiei din grupul de la Rovinari.

În prezent, Complexul Energetic Oltenia mai are indisponibile alte trei grupuri. La unul dintre ele, la Rovinari, se efectuează lucrări de reparaţii, un grup de la Turceni nu are licenţă de exploatare comercială şi un altul, tot de la Turceni, are sistată investiţia de retehnologizare.

Guvernul ştia, dar n-a făcut nimic

Problemele legate de greva minerilor de la CE Oltenia sunt cunoscute de guvernanţi cel puţin din mass-media, încă de când au început, adică în urmă cu o săptămână, oficialii reacţionând abia ieri, la 6 zile după declanşarea grevei.

Corpul de Control al premierului Viorica Dăncilă a făcut verificări asupra activităţii CE Oltenia şi a sesizat organele de urmărire penale.

Potrivit comunicatului Guvernului, pe lângă verificările legate de salarii, Corpul de control a mai verificat şi încheierea de către societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a unui contract de transfer al activului Unităţii Miniere de Carieră Berbeşti către societatea Centrala Electrică de Termoficare Govora S.A. Râmnicu Vâlcea; preluarea de către societatea Electrocentrale Grup S.A. a datoriei societăţii Termoelectrica S.A. faţă de societatea Complex Energetic Oltenia S.A; respectarea de către societatea Complex Energetic Oltenia S.A. a prevederilor legale cu privire la angajarea şi plata cheltuielilor de sponsorizare şi a altor cheltuieli de finanţare a unor activităţi sportive.