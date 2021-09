Constructor, despre Varianta Ocolitoare Mihăileşti: Vom finaliza această lucrare în termenul contractual. Se pregătesc demersurile pentru ultima asfaltare

Potrivit acestuia, în cel mai scurt timp, urmează şi betonarea parcărilor continuând traseul spre podeţ.

„Am ajuns foarte repede să finalizăm terasamentele în perioade în care nu a plouat ca să nu afectăm balastul stabilizat. În ce priveşte colaborarea cu CNAIR pot spune că avem o relaţie foarte strânsă, concentrată pe finalizarea acestui proiect. Din această perspectivă lucrurile sunt destul de bine asezate.”, a transmis directorul Viarom, potrivit unei postări pe pagian de Facebook a CNAIR. Acesta a precizat că există probleme minore de proiectare, dar care se rezolvă destul de repede.

„Vom finaliza cu siguranţă această lucrare în termenul contractual”, a transmis oficialul, potrivit CNAIR.

Harald Brown a mai adăugat că lucrările începute de Viarom în acest an, mai precis în luna februarie, se află în diferite stadii de execuţie.

„Noi am preluat proiectul şi am făcut diferite lucrări de remediere incluse în contract pentru a aduce la calitatea solicitată anumite părţi din lucrare. Pe lângă aceste lucrări am aşternut trei straturi de balast stabilizator. A urmat apoi aşternerea mixturilor asfaltice. Pentru acest ultim proces Viarom a investit într-o tehnologie nouă şi performantă de aşternere prin folosirea unui sistem 3D. Suntem printre primele companii din România care foloseşte acest sistem”, a explicat Harold Brown.

La rândul său, Cristian Nicolai, reprezentant Viarom, a subliniat că e mai dificil să preiei un proiect decât să-l construieşti de la zero.

„Trebuie să verifici cea a fost anterior acolo pentru a putea garanta lucrarea. Tehnologia folosită de noi aduce, în primul rând, eficienţă şi calitate. Pe partea de terasamente s-au folosit utilaje cu sistem GPS, astfle încât să asigurăm un nivel ridicat al calităţii lucrării”, a mai precizat acesta.

Luna trecută, fostul ministrul al Transporturilor, Cătălin Drulă, anunţa că anul acesta se finalizează trei dintre proiectele din sudul ţării, mai mici ca amploare, dar cu un impact semnificativ pentru siguranţa, confortul şoferilor şi în privinţa reducerii ambuteiajelor.

Conform acestuia, în primul rând, lucrările la Pasajul de la Mogoşoaia vor fi terminate înainte de termen, adică în octombrie. De asemenea, un alt proiect de infrastructură care va fi finalizat în acest an este şoseaua de centură a oraşului Mihăileşti din judeţul Giurgiu, a precizat ministrul Transporturilor.

„Tot în apropiere de Bucureşti, avem Centura oraşului Mihăileşti, care va fi şi ea gata tot anul acesta, după ani şi ani de tergiversări. Stadiul fizic al lucrărilor a depăşit 75%. În prezent, constructorul execută ultimul strat de asfalt, betonul rutier din parcări şi sistemul de iluminat. Urmează lucrări de trasare a marcajelor rutiere şi instalarea parapetelui de protecţie", a afirmat Cătălin Drulă.

Potrivit datelor transmise de Ziarul financiar , varianta ocolitoare este un drum cu două benzi pe sens, de aproape 3,2 kilometri, proiect demarat în 2011 de către compania de drumuri, pe vremea când la Palatul Victoria era Emil Boc, iar ministru al transporturilor era Anca Boagiu.

Contractul a fost semnat atunci cu spaniolii de la Contrat Ingineria Y Obras, companie care nici măcar nu s-a prezentat la şantier, neexistând nici măcar o minimă organizare a vreunui şantier la acea vreme.

În aprilie 2016, pe când premier era Dacian Cioloş iar la transporturi era Dan Costescu, compania de drumuri a semnat tot cu o companie spaniolă - Copisa Constructora Pirenaica SA. Dacă primii spanioli nici măcar nu s-au prezentat la locul lucrării, aceştia au demarat o minimă organizare abia când proiectul trebuia să fie finalizat. Ani de zile au fost identificate diferite posibile probleme din cauza cărora lucrarea a fost amânată la nesfârşit, în timp ce pe şantier prezenţa muncitorilor era una simbolică.

În 2019 ministrul Cuc de la acea vreme a reziliat contractul. Deşi anunţa că proiectul va fi realizat de CNAIR în regie proprie, acest lucru nu era posibil deoarece gradul de finalizare era unul extrem de mic, de circa 30% după patru ani de aşa zise lucrări.

În noiembrie 2020 cu Ludovic Orban premier şi Lucian Bode la transporturi CNAIR a semnat cu Viarom Construct pentru proiect.

„Ordinul de începere a lucrărilor a venit în februarie 2021, cu termen de 12 luni, cu Cătălin Drulă la transporturi, iar românii de la Viarom au construit în jumătate de an un proiect amânat 10 ani din cauza constructorilor spanioli.”, transmite sursa citată.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat, în data de 12 noiembrie 2020, câştigătorul licitaţiei pentru finalizarea Centurii Mihăileşti.

„La data de 25 septembrie 2020 vă anunţam că proiectul a fost deblocat şi au fost depuse ofertele pentru construcţia şoselei de centură Mihăileşti. Astăzi a fost desemnat câştigătorul, respectiv compania VIAROM Construct”, anunţa secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioşteanu.

Potrivit CNAIR , contractul având ca obiect „Construcţia Variantei de Ocolire Mihăileşti - Finalizare lucrări”, cu ofertantul declarat câştigător S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L, a fost semnat în decembrie 2020.

Traseul are o lungime de 3,18 km.

Durata contractului este de 72 de luni, din care: 12 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni perioadă de garanţie a lucrărilor.

Construcţia variantei de ocolire va cuprinde următoarele lucrări:

- Realizarea propriu zisă a variantei de ocolire şi modernizarea străzii Potcoavei;

- Amenajarea intersecţiilor existente în cadrul proiectului;

- Executarea de intersecţii la nivel prin racordare simplă cu arc de cerc;

- Realizare reţea de iluminat public;

- Lucrări de siguranţa circulaţiei.

Avantajele implementării proiectului

- reducerea timpului de călătorie pe varianta de ocolire a oraşului Mihăileşti şi creşterea vitezei medii de deplasare de la 24,3 km/h la 85 km/h

- îmbunătăţirea siguranţei traficului şi reducerea numărului de accidente pe această rută

- devierea traficului de tranzit în afara oraşului

- reducerea poluării aerului în zona localităţii urbane, prin creşterea fluenţei atât a traficului de tranzit, deviat pe varianta de ocolire, cât şi a traficului rămas în zona urbană

- reducerea poluării sonore în zona localităţii urbane, prin devierea traficului greu pe o rută ocolitoare şi prin creşterea fluenţei traficului rămas în zona urbană.