Concedieri şi şomaj tehnic la cote fabuloase: Mai mult de o cincime din angajaţi stau acasă

Ultimele date publicate de Ministerul Muncii privind suspendarea sau încetarea contractelor de muncă sunt îngrijorătoare: numărul angajaţilor concediaţi a ajuns deja la peste 187.000, alţi peste 950.000 fiind trimişi în şomaj tehnic, ceea ce înseamnă că mai mult de unul din cinci români nu mai lucrează.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Muncii, ieri, 6 aprilie, la nivel naţional, se operaseră deja 187.548 concedieri, dintre care 36.783 din comerţ, 32.494 din industria prelucrătoare şi 23.286 în domeniul construcţiilor.

În ce priveşte numărul angajaţilor care vor beneficia de şomaj tehnic, acesta a atins luni 952.929, dintre care 278.408 provind din industria prelucătoare, 188.468 din comerţ şi 118.277 din domeniul hoteluri şi restaurante. Spre comparaţie, la finalul lunii februarie, numărul românilor angajaţi cu diferite contracte de muncă era de 5.620.573, concedierea sau trimiterea în şomaj a 1,140 de milioane reprezentând mai mult de o cincime din forţa de muncă.

Numărul şomerilor va spori

Deşi autorităţile estimaseră că vor intra în şomaj tehnic circa 1 milion de angajaţi, se pare că numărul acestpora va fi mult mai mare. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat deja că se pregăteşte modificarea legislaţiei, astfel încât să fie reglementat şomajul tehnic şi pentru alte categorii de personal.

„Am discutat mult cu băncile. Cei care au PFA cu activitate afectată de criză şi doar cont personal al celui care conduce, vor putea comunica exclusiv electronic cu băncile ale căror clienţi sunt pentru a le deschide şi unul pentru PFA. Nu putem trimite bani publici în conturi personale. Mulţumesc băncilor care au fost receptive. Solidaritate, în această perioadă, înseamnă să ne implicăm toţi. Am primit şi integrat în noua noastră propunere pentru Guvern clarificările de la Ministerul Justiţiei pentru a putea acorda sprijin şi avocaţilor a căror activitate a fost afectată”, a declarat ministrul Muncii.

Ministrul Economiei: Şi bugetarii vor intra în şomaj tehnic

Pe de altă parte, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat că şi bugetarii care stau acum acasă vor intra în şomaj tehnic, şi că deocamdată li s-au tăiat doar sporurile precum cele de antenă sau de periculozitate.

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminică seara că sunt discuţii în Guvern şi sunt luate în calcul mai multe scenarii legate de salariaţii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucrează, probabil, la o analiză pe acest subiect.

„Avem discuţii în Guvern şi evident că luăm în calcul mai multe scenarii referitoare şi la personalul bugetar. În primul rând ar trebui să ştiţi că un bugetar când stă acasă nu mai primeşte acele sporuri. (...) Avea foarte multe sporuri, spor de antenă, spor de periculozitate. Acelea nu le mai primeşte. Se lucrează probabil la Ministerul Muncii la o analiză pe acest subiect”, a spus ministrul Economiei.

Din cei 75% se plătesc contribuţiile şi impozitele

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat că depunerea documentelor, pentru pentru perioada 16-31 martie 2020, se face între 1-10 aprilie. Angajatul în şomaj tehnic va primi 75% din din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, şi în perioada de şomaj tehnic îi vor fi achitate CAS, CASS şi impozitele aferente.

Astfel, angajatorii care au salariaţi prin Contracte Individuale de Muncă (CIM) şi pe care i-au înregistrat în REVISAL ca intrând în şomaj tehnic, se vor adresa Agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din judeţul în care angajatorul are sediul social.

Celelalte persoane, care au alte forme de angajare (PFA, drepturi de autor etc.), se vor adresa Agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială din judeţul în care au înregistrat activitatea.

Întreaga comunicare între solicitanţi şi instituţiile vizate, respectiv solicitările şi depunerea documentelor, se face prin poşta electronică.

Solicitările de şomaj se primesc online. Ce documente trebuie depuse

Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi cele pentru plăţi şi inspecţie socială procesează, din 1 aprilie, solicitările pentru obţinerea şomajului tehnic.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat deja că se vor face eforturi în vederea achitării sumelor solicitate de angajatori într-un termen mai scurt de 15 zile, iar în cazul PFA, contracte de drepturi de autor, sportivi etc. se va încerca ca plăţile să se facă în mai puţin de 10 zile.

Astfel, angajatorii vor transmite online Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM), fiecare în judeţul în care are sediul social, documentele necesare pentru obţinerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaţilor lor care se află în şomaj tehnic. Fiecare AJOFM are o adresă de email dedicată pentru preluarea documentelor: numelejudet@anofm.gov.ro (ex: braila@anofm.gov.ro).

Aceste fonduri pot fi solicitate pentru angajaţii cu contracte individuale de muncă înregistrate în REVISAL şi care au fost suspendate conform Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, în baza art. 52 lit. c), până la încetarea stării de urgenţă provocată de COVID 19.

Documentele necesare, care se depun şi se procesează online sunt:

-cerere;

-declaratie pe proprie răspundere;

-lista cu angajaţii care intră în şomaj tehnic.

Plata fondurilor necesare către angajatori se va face în termen de maxim 15 zile, iar plata angajatorilor către salariaţii aflaţi în somaj tehnic se va efectua în 3 zile.

Precizăm că angajatul în şomaj tehnic va primi 75% din din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, şi în perioada de şomaj tehnic îi vor fi achitate CAS, CASS şi impozitele aferente.

Angajatorii sau angajaţii care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la acordarea şomajului tehnic, pot apela: 021/4444-000, număr cu tarif normal.

Tot de miercuri, 1 aprilie 2020, se pot transmite către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) documentele necesare pentru obţinerea fondurilor/sprijinului financiar de la stat pentru acoperirea veniturilor următoarelor categorii afectate de criza COVID 19:

1. - PFA – uri;

- Întreprinderi individuale;

- Întreprinderi de familie;

- Profesii liberale.

2. Sportivii, respectiv cei cu contracte de activitate sportivă, antrenorii, arbitrii etc.

3. Persoanele fizice cu drepturi de autor şi drepturi conexe (ex. scriitori, compozitori, fotografi, artişti plastici)

Condiţia de bază pe care aceste categorii de persoane trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia de sprijinul financiar de la stat este întreruperea activităţii ca urmare a stării de urgenţă determinată de COVID 19.

Documentele care trebuie depuse:

- Cerere;

- Declaraţie pe proprie răspundere;

- Alte acte ce pot ajuta în soluţionarea solicitării (ex: extras de cont bancar).

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare privind obţinerea sprijinului acordat de stat prin ANPIS, pot apela următoarele numere de telefon: 0786.59.46.87; 0786.56.09.30; 0786.56.09.22;

0786.16.95.92; 0786.39.39.86, iar adresele de email din fiecare judeţ, unde pot fi trimise documentele pot fi găsite aici: http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/EMAIL-PLATI-COVID.pdf

Cuantumul ce va fi acoperit din bugetul de stat, în cazul sportivilor este de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.