Concedieri masive la una dintre marile companii de stat: 1.400 de oameni vor fi daţi afară până la sfârşitul anului. Salariile scad cu doar câţiva lei

Ministerul Transporturilor a publicat vineri proiectul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al CFR Marfă, companie de stat care a înregistrat deja pierderi uriaşe.

Proiectul prevede scăderea cu aproape 30% a numărului de salariaţi, dar şi scăderea cu o pondere apropiată a cheltuielilor de natură salarială programate pentru acest an. CFR Marfă are aproximativ 4.700 de angajaţi şi are pierdere contabilă din anii precedenţi de 2,7 miliarde lei.