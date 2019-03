Cîţu: Dragnea este disperat să oprească scăderea ratingului. România se află la câteva luni de fi eliminată de pe pieţele de împrumut

El spune că, dacă S&P schimbă acum perspectiva la negativ, următoare mişcare în toamnă este de scădere a rating-ului. „Suntem exact la limita de jos a nivelului care recomandă şi nu prea să se investească în astfel de ţări. Trecerea României în categoria Junk ar însemna dezastru”, susţine Cîţu, într-o postare pe Facebok.

Implicaţiile, precizează el, sunt „imediate şi îngrozitoare pentru români”. Dobânzile vor creşte, România nu se va mai putea împrumuta, iar pensiile şi salariile se vor plăti din împrumuturi cu dobânzi din ce în ce mai mari.

Postarea integrală a lui Florin Cîţu:

„Spre disperarea lui Dragnea, criza economică este confirmată oficial!

Trebuie să vă întrebaţi de ce este aşa disperat Dragnea să oprească decizia S&P de a schimba perspectivei de la stabil la negativ.

Putea foarte simplu să spună, aşa cum o face de fiecare dată, că este o conspiraţie globală iar agenţia de rating este infiltrată de agenţi ai multinaţionalelor, statului paralel etc. Aşa cum face când îl critică Comisia Europeană, Parlamentul European, opoziţia politică, etc.

Înainte să vă explic, trebuie să înţelegeţi un lucru foarte clar. PSD+ALDE sunt cei care guvernează acum România. Tot ce se întâmplă negativ este responsabilitatea lor. Peste tot în România, inclusiv la Bucureşţi. Să nu mai existe dubii. Cei care îi ajută să ascundă dezastrul sunt părtaşi la distrugerea României.

Acum despre rating şi disperarea lui Dragnea:

Fără rating, România nu se poate împrumuta, local sau internaţional, pentru a acoperi deficitul bugetar. Deficitul se duce direct în plata pensiilor speciale, sinecurilor de partid şi a datoriilor companiilor de stat.

Ratingul este plătit de România. De aceea S&P a acceptat contestaţia şi să amâne 2 săptămâni anunţul despre perspectiva. Dar şi contestaţia se plăteşte.

Bombă.

Ce nu spune Dragnea şi nici slugile lui. Dacă S&P schimbă acum perspectiva la negativ, următoare mişcare în toamna este de scădere a rating-ului. Dezastru pentru România.

Aici vă rog să fiţi atenţi.

În acest moment rating-ul României, de la toate agenţiile de rating, este cu un nivel peste cel de Junk Bonds. Adică suntem exact la limita de jos a nivelului care recomandă şi nu prea să se investească în astfel de ţări. Junk bonds, după cum le spune şi numele sunt gunoi.

Trecerea României, din nou, în categoria Junk ar însemna dezastru. Categoria Junk înseamnă ţări cu probabilitate mare de a nu plăti datoriile în caz de faliment. Mai mult, investitorilor li se recomandă să evite ţări din categoria Junk.

Această este problema reală a lui Dragnea. România se află la câteva luni de fi eliminată de pe pieţele de împrumut, local şi internaţional.

Implicaţiile sunt imediate şi îngrozitoare pentru români.

Dobânzile la care se împrumută România vor creşte peste 7%. Dar doar dacă găsim pe cineva să cumpere aceste obligaţiuni. Băncile care investesc în obligaţiuni de tip Junk trebuie să pună deoparte mai mult capital de risc. Adică le costă mai mult. Dacă mai adăugăm şi taxele, este clar că băncile vor evita România.

Cu dobânzi mai mari deficitul o să fie aproape imposibil de acoperit din împrumuturi. Guvernul va continuă să crească taxele, aşa cum face de doi ani, sau va tăia din cheltuieli. Este un guvern socialist înţesat de infractori. Nu va tăia cheltuielile, va continuă să crească taxele.

Ce se poate întâmpla în următoarele 2 săptămâni.

Nimic. România este în criză şi nu se poate schimba peste noapte acest lucru.

Dezechilibrele despre care vorbeşte S&P nu pot fi remediate într-o perioadă aşa scurtă. Şi nu este vorba despre OUG 114. Vă spun că aici Dragnea nu dă înapoi şi va păstra taxele din ordonanţă într-o formă sau alta.

S&P nu are cum să creadă promisiunile disperate, unele ilegale ale lui Dragnea atât timp cât acesta a introdus în Parlament un buget cu un deficit de 2,55% din PIB şi a adoptat un buget cu un deficit de 2,76% din PIB. Pentru a convinge S&P Dragnea trebuie să reducă credibil deficitul bugetar. Nu se va întâmpla.

După doi ani de zile am ajuns exact unde am spus atunci când am avut primul discurs în Parlament despre bugetul PSD şi programul de guvernare - o economie în criză. Acum confirmată şi de agenţiile de rating după ce pieţele au confirmat de câteva luni bune.

În următoarele luni.

Nu se vor face investiţii. Nu se vor face autostrăzi. Pensiile şi salariile se vor plăti din împrumuturi cu dobânzi din ce în ce mai mari. Urmează şi alte taxe. Inflaţia creşte.

România este în criză. Până la sfârşitul anului ajungem la rating Junk. Iar pentru asta responsabili sunt Dragnea, Vâlcov, Teodorovicii, ideologii de partid plătiţi cu sinecuri, funcţionarii care susţin prin falsificarea datelor golăniile miniştrilor şi restul grupului infracţional organizat PSD+ALDE”.

