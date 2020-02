Cîţu: Dăncilă şi Teodorovici trebuie să explice în comisie de anchetă de ce au aruncat economia în haos

„A venit momentul! Primul Cuplu. Viorica Dăncilă şi Eugen Teodorovici trebuie să vină în Parlament şi să explice în cadrul unei comisii de anchetă de ce au aruncat economia României în haos în decembrie 2018 cu OUG 114. Ale cui interese le reprezentau? Cine dorea distrugerea economiei naţionale?”, a afirmat el.

Ministrul de Finanţe precizează că OUG 114 a fost nocivă pentru companii dar şi pentru cetăţeni.

„Am spus acest lucru din primul moment. Guvernarea PNL a venit în al doisprezecelea ceas pentru a salva Romania de la HAOS economic. Un singur exemplu astăzi - suprataxarea sistemului bancar. Efectul a fost cel pe care l-am anticipat din decembrie 2018 - a omorât creditarea într-o economie cu cel mai scăzut grad de intermediere financiară din UE. Acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care toate trompetele socialiste din PSD spun că «susţin» programul Prima Casă. Dinamica creditului în economie a scăzut de la 8% pe an în decembrie 2018 la 6,6% în decembrie 2019. Dinamica creditului pentru persaone fizice (socialiştii doar la TV sunt interesaţi de soarta oamenilor) a scăzut de la 19,3% pe an în decembrie 2018 la 13,7% în decembrie 2019. Dinamica creditului pentru companii în lei (socialiştii aici au avut succes pt că ei oricum au vrut să omoare sectorul privat) a scăzut de la 6,2% pe an în decembrie 2018 la 3,2% în decembrie 2019”, a mai spus el.

Cîţu a amintit că Guvernul PNL a eliminat 90% din OUG 114, incusiv suprataxarea sistemului bancar.

„Creşterea economică într-o economie modernă şi puternică este strâns legată şi de accesul rapid al companiilor şi al cetăţenilor la surse de finanţare moderne. Va urma... lista este lungă. Şi de miniştri dar mai ales de măsuri care au distrus economia în ultimii trei ani!”, a conchis el.