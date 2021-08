Cîţu: Companiile de stat care nu reduc cheltuielile nu vor primi bani în plus la rectificare. Nu am văzut prea multă reformă

Suntem în proces de rectificare bugetară, m-am uitat la ministere la execuţie bugetară, execuţia bugetară nu este sută la sută pe ministere. Sunt multe lucruri care mă mulţumesc, sunt multe lucruri care mă nemulţumesc. Le-am spus deja miniştrilor, ei ştiu situaţia în acest moment. Vreau mai mult de la miniştri. Vă spun un lucru care mă nemulţumeşte în acest moment: nu am văzut foarte multă reformă. Se vorbeşte foarte mult despre reformă, dar nu am văzut la instituţiile statului reduceri de cheltuieli de exemplu, până acum. Şi, aşa cum am spus la începutul anului, acele companii de stat care nu arată că vor reduce cheltuielile nu vor primi bani suplimentari la această rectificare, este un lucru de care mă voi ţine”, a afirmat primul ministru sâmbătă, la Tulcea, după conferinţa de alegeri a filialei judeţene a PNL.

El a reafirmat că autorităţile statului trebuie să arate românilor că nu continuă risipa de bani.

"Trebuie să arătăm românilor că nu putem să mergem mai departe cu aceeaşi risipă de bani cu care s-au obişnuit aceste companii pe vremea PDS-iştilor. Nu ne permitem să schimbăm doar directorul, dar să rămână restul la fel, aceleaşi cheltuieli”, a adăugat Florin Cîţu.