Cîţu, după ce agenţiile de rating au stabilit ratingul de ţară la stabil: În ciuda  ştirilor alarmiste, România merge în direcţia bună

„Astăzi avem două veşti foarte bune pentru România în acest context de criză economică globală. Agenţia de rating americană Standard and Poor’s a reconfirmat ratingul de ţară al României şi a menţinut perspectiva la stabilă. Dar vestea foarte bună vine de la cealaltă agenţie de rating americană, Moody’s, care îmbunătăţeşte perspectiva României de la negativ la stabil. În acest context în care avem o criză economică la nivel global, România şi echipa guvernamentală a reuşit această performanţă, să convingă agenţiile de rating americane să arate o perspectivă pentru o economie stabilă”, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



El a explicat ce anume a stat la baza deciziilor luate de cele două agenţii de rating.

„La baza deciziei agenţiei de rating Moody’s stau două lucruri: perspective solide de creştere economică bazate pe sectorul privat dinamic şi cred că este pentru prima oară când avem aşa ceva de la o agenţie de rating despre România şi bineînţeles utilizarea fondurilor din Next Generation. În acelaşi timp, agenţia de rating Standard and Poor’s îşi bazează evaluarea pe implementarea programului de reformă ancorat în Planul de Redresare şi Rezilienţă. Faptul că am inclus reformele în PNRR am spus de atunci că reprezintă o garanţie că aceste reforme vor fi făcute şi este de apreciat de agenţiile de rating. Ambele agenţii de rating apreciază încă un lucru şi îşi bazează evaluarea pe faptul că această strategie de consultare fiscală, de reducere graduală a deficitului bugetar este una credibilă, se bazează pe măsurile pe care le-am luat până acum”, a precizat liderul PNL.

Acesta a mai transmis că România este obligată să continue în această direcţie şi să nu intre pe mâna populiştilor şi a demagogilor.

„Aceste două agenţii văd parcursul bun pe care a intrat economia României, dar mai ales văd perspective stabile. Suntem înconjuraţi de atâtea ştiri, dezinformă şi ştiri alarmiste, analizele acestor agenţii de rating independente arată că măsurile pe care le-am luat şi ceea ce arătăm că vrem să facem în perioada următoare sunt bune şi duc la stabilizarea economiei. Această creştere de la perspectivă negativă la stabilă este o confirmare că lucrurile merg într-o direcţie bună. Acest lucru ne obligă să continuăm în acestă direcţie şi ne mai obligă la ceva, să nu lăsăm România să intre pe mâna populiştilor, a demagogilor care în ultimii 30 de ani doar au mimat reforme şi nu au avut curajul să facă aceste reforme”, a afirmat Cîţu.

Florin Cîţu a mai menţionat că în ciuda tuturor ştirilor alarmiste România merge în direcţia bună, nu în cea greşită.

„Am câştigat încrederea investitorilor străini. Asta înseamnă că mesajul pe care îl transmit aceste agenţii tuturor celor care se uită astăzi la România este unul că în România se poate investi, în România merită să investeşti, în România s-au găsit soluţiile pentru a avea o guvernare stabilă. În ciuda tuturor ştirilor alarmiste, aceste agenţii de rating spuns că România merge în direcţia bună, nu în direcţia greşită”, a precizat el.

Cîţu a menţionat că acesta a fost un an în care a fost stabilizată economia.

„Acest an a fost anul în care am spus că stabilizăm economia. Am început să arătăm dintre măsurile pe care vrem să le luăm în perioada următoare, salariul minim deja este o decizie să crescă cu 11% pentru anul viitor. Am venit cu acele măsuri de compensare, amânare a ratelor, a plăţilor, a facturilor, şi mai avem câteva măsuri pentru a reduce povara asupra cetăţenilor în perioada de iarnă. Vom discuta despre salarii, pensii şi alocaţii la construcţia bugetului”, a conchis Florin Cîţu.