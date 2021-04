CFR Călători va avea un nou şef. Cine este Ovidiu Vizante. Reacţia actualului director general

Absolvent al unui master în transport şi logistică la Universitatea Politehnică Bucureşti, Vizante a lucrat în domeniul feroviar atât în companii private, cât şi în sistemul public, când activat ca manager de trafic la regionala Braşov a CFR S.A.

Specialităţile sale sunt managementul operaţiunilor, al bugetelor şi dezvoltarea de procese pentru creşterea vânzărilor.

Compania CFR Călători are nevoie de o viziune de dezvoltare modernă, adaptată acestui deceniu. Transportul feroviar trebuie să redevină atractiv pentru români şi trebuie să poată reprezenta o alternativă ecologică la transportul auto.

Bugetul alocat în anul 2021 pentru investiţii în infrastructură feroviară este de 4,2 miliarde lei. Dezvoltarea CFR Călători trebuie şi ea să ţină pasul cu dezvoltarea căilor de rulare.

Astfel, principalele coordonate ale mandatului noului director general sunt:

+ digitalizarea proceselor companiei;

+ simplificarea proceselor de achiziţionare a biletelor;

+ extinderea serviciilor adiţionale transportului de călători, de exemplu transportul de biciclete;

+ creşterea parcului de vagoane-cuşetă şi de dormit;

+ suplimentarea veniturilor din publicitate;

+ elaborarea de pachete de călătorii pentru facilitarea transportului lucrătorilor către centre industriale;

+ revitalizarea imaginii companiei.

Anunţul lui Dan Costescu, actualul director general al CFR Călători, pe care îl înlocuieşte Vizante

„V-am obişnuit sa împărtăşesc cu voi paşii pe care i-am gândit sau făcut in ultima perioadă. Astăzi am decis sa fac o schimbare in plan profesional si sa mă despart de un loc în care am pus mult suflet in ultimul an, CFR Calatori.

A fost o perioadă foarte intensă în care priorităţile mele au fost dezvoltarea companiei si protejarea colegilor mei. Am avut susţinerea echipelor din companie şi minister pentru această luptă la baionetă cu pandemia şi cu problemele care apar zilnic într-o asemenea companie.

Vine însă momentul în care iţi doreşti mai mult decât poţi face în prezent şi în care o schimbare este obligatorie.

Le doresc colegilor mei ceferişti succes in continuare şi să poată menţină cursul de dezvoltare şi modernizare a companiei, de creştere a ponderii transportului feroviar, aşa cum o fac toate companiile feroviare europene.

Multa baftă CFR Călători!”, a scris Costescu pe pagina sa de Facebook, imediat după anunţul făcut de Ministerul Transporturilor.