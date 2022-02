Ce spune ministrul Finanţelor despre impozitarea veniturilor bisericilor: „Ne uităm peste tot”

"Nu vreau să comentez în momentul ăsta. Haideţi să vedem cu ce analiză să abordăm toate situaţiile. Nu dau un răspuns în momentul acesta, pentru că trebuie să ne uităm în primul rând să vedem fiecare sector cum este, în primul rând, statuat de către legi", a declarat ministrul Finanţelor, la Antena 3, întrebat dacă există posibilitatea ca veniturile bisericilor să fie impozitate.

Chestionat dacă exclude să vizeze şi acest domeniu, Adrian Câciu a spus: "Nu am spus că exclud, nu am spus nimic. Am spus că ne uităm peste tot, dar nu doar de a găsi taxe, nu de a aduce bani. E vorba de a ne încadra în obiectivul din PNRR şi de a face această reformă fiscală, ajustările care sunt necesare, mai ales cu economia informală".

O discuţie despre taxe impuse bisericilor a avut loc şi în 2017, în timpul guvernării Tudose.

„Biserica trebuie să înţeleagă şi să aleagă. Trăim în secolul XXI. Este nevoie de bani. (...) E o discuţie ce se poartă în interiorul Guvernului. Fie să retrocedăm ce au de retrocedat şi atunci găsim o cale de impozitare pentru că aşa e normal. (...) Dacă facem un calcul ultimii 10 ani sau ultimii 27 de ani de zile cu cât a finanţat statul român biserica română, o să vedem că sunt sume foarte importante. Dar trebuie să găsim un echilibru. Repet, propunerea pe care aş vrea să o fac nu am nicio îndoială ca va fi acceptată de BOR”, declara Eugen Teodorovici, la acel moment consilier onorific al premierului Mihai Tudose, la Digi24.

La o zi după aceste afirmaţii a fost demis, poziţia sa fiind criticată si de liderul PSD de atunci, Liviu Dragnea. Ideea era agreată şi de Florin Cîţu, înainte de a fi ministru al Finanţelor şi premier.

În 2018, preşedintele Klaus Iohannis, cataloga o astfel de posibilitate drept o "chestiune care trebuie bine gândită".

"E o chestiune ce poate fi discutată, dar bine gândită, după ce se rezolvă problemele care trenează de la Revoluţie încoace. Să nu ne grăbim foarte tare în a veni cu o soluţie", spunea Klaus Iohannis.