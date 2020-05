Ce condiţii a pus Comisia Europeană pentru reluarea turismului, inclusiv pentru terase şi restaurante

Pachetul de recomandări al Comisiei de turism şi transport include o strategie generală de relansare a activităţilor din turism în 2020, o abordare comună pentru restabilirea liberei circulaţii şi ridicarea restricţiilor la frontierele interne ale UE într-un mod gradat şi coordonat, dar şi un cadru care să sprijine restabilirea treptată a transportului, asigurând în acelaşi timp siguranţa pasagerilor şi a personalului.

Pachetul conţine şi recomandări privind folosirea voucherelor de călătorie drept o alternativă atractivă la rambursarea numerarului pentru consumatori, precum şi criterii pentru restabilirea activităţilor turistice în siguranţă şi treptat şi pentru elaborarea de protocoale de sănătate pentru unităţile de ospitalitate, cum ar fi hoteluri.

Pentru turişti şi pasageri

Restabilirea în siguranţă a libertăţii de mişcare şi ridicarea controalelor la frontiera internă:

- restricţiile privind libera circulaţie ar trebui înlocuite cu măsuri mai concentrate.

În cazul în care ridicarea generalizată a restricţiilor nu este justificată de situaţia de sănătate, Comisia propune o abordare etapizată şi coordonată, care începe prin ridicarea restricţiilor între zone sau state membre cu situaţii epidemiologice similare.

Abordarea trebuie să fie, de asemenea, flexibilă, incluzând posibilitatea de a reintroduce anumite măsuri dacă situaţia epidemiologică o impune.

Statele membre ar trebui să acţioneze pe baza următoarelor 3 criterii:

- epidemiologice, în special concentrându-se pe domenii în care situaţia se îmbunătăţeşte, bazată pe îndrumarea Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) şi pe harta regională elaborată de ECDC;

- capacitatea de a aplica măsuri de izolare pe toată durata călătoriei, inclusiv la trecerea frontierei, inclusiv garanţii şi măsuri suplimentare în care distanţarea fizică poate fi dificil de asigurat şi

- considerente economice şi sociale, prioritizând iniţial mişcarea transfrontalieră în domenii cheie de activitate şi incluzând motive personale.

Principiul nediscriminării are o importanţă deosebită: atunci când un stat membru decide să permită deplasarea pe teritoriul său sau în anumite regiuni şi zone de pe teritoriul său, acesta ar trebui să facă acest lucru în mod nediscriminatoriu - permiţând călătoriile din toate zonele, regiunile sau ţări din UE cu condiţii epidemiologice similare.

În aceeaşi ordine de idei, orice restricţie trebuie ridicată fără discriminare, pentru toţi cetăţenii UE şi pentru toţi rezidenţii statului membru, indiferent de cetăţenia lor, şi trebuie aplicată tuturor părţilor Uniunii, într-o situaţie epidemiologică similară.

Restabilirea serviciilor de transport în toată UE, protejând în acelaşi timp sănătatea lucrătorilor şi a pasagerilor din transport:

Ghidurile prezintă principii generale pentru refacerea sigură şi treptată a transportului de pasageri pe calea aerului, feroviar, rutier şi navigabil.

Liniile directoare prezintă o serie de recomandări, cum ar fi nevoia de a limita contactul între pasageri şi lucrătorii de transport şi pasagerii înşişi, reducând, dacă este posibil, densitatea pasagerilor.

Ghidurile includ, de asemenea, indicaţii privind utilizarea echipamentelor de protecţie personală, cum ar fi măştile de faţă şi protocoale adecvate în cazul în care pasagerii prezintă simptome coronavirus. Liniile directoare fac, de asemenea, recomandări pentru fiecare mod de transport şi necesită o coordonare între statele membre, având în vedere restabilirea conexiunilor treptate între ele.

Reluarea în siguranţă a serviciilor turistice:

Comisia stabileşte un cadru comun care oferă criterii pentru restabilirea în siguranţă şi treptat a activităţilor turistice şi dezvoltarea protocoalelor de sănătate pentru hoteluri şi alte forme de cazare, pentru a proteja sănătatea oaspeţilor şi a angajaţilor.

Aceste criterii includ: dovezi epidemiologice; existenţa unei capacităţi suficiente a sistemului de sănătate pentru localnici şi turişti; capacitate de supraveghere şi monitorizare robustă şi de urmărire a contactelor.

Aceste orientări vor permite oamenilor să stea în siguranţă la hoteluri, campinguri, pensiuni sau alte unităţi de cazare de vacanţă, să mănânce şi să bea la restaurante, baruri şi cafenele şi să meargă la plaje şi alte zone de agrement.

Aplicaţii de urmărire pentru alerte privind o posibilă infectare

Statele membre, cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra liniilor directoare pentru a asigura interoperabilitatea transfrontalieră între aplicaţiile de urmărire, astfel încât cetăţenii să poată fi avertizaţi despre o posibilă infecţie cu coronavirus şi atunci când călătoresc în UE.

Acest lucru va ghida dezvoltatorii care lucrează cu autorităţile naţionale de sănătate. Aceste aplicaţii de urmărire trebuie să fie voluntare, transparente, temporare, cibernetice, folosind date anonimizate, ar trebui să se bazeze pe tehnologia Bluetooth şi să fie interoperabile peste graniţe, precum şi în sistemele de operare.

Interoperabilitatea este crucială: cetăţenii UE trebuie să poată primi alerte despre o posibilă infecţie într-un mod sigur şi protejat, oriunde s-ar afla în UE şi orice aplicaţie folosesc.

Comisia sprijină statele membre în găsirea soluţiei potrivite, în conformitate cu principiile enunţate în caseta de instrumente a UE şi orientările Comisiei privind protecţia datelor.

Vouchere sau cash

În conformitate cu normele UE, călătorii au dreptul să aleagă între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele de transport anulate (avion, tren, autobuz / autocar şi feriboturi) sau călătorie în pachet. În timp ce reafirmă acest drept, recomandarea Comisiei vizează să asigure ca bonurile să devină o alternativă viabilă şi mai atractivă la rambursarea călătoriilor anulate în contextul pandemiei actuale, care a pus, de asemenea, eforturi financiare grele operatorilor de turism.

Tichetele ar trebui protejate împotriva insolvenţei emitentului, cu o perioadă de valabilitate minimă de 12 luni şi trebuie rambursate după cel puţin un an, dacă nu sunt răscumpărate.

De asemenea, aceştia ar trebui să ofere pasagerilor o flexibilitate suficientă, ar trebui să permită pasagerilor să călătorească pe aceeaşi rută în aceleaşi condiţii de serviciu sau călătorii să rezerve un contract de călătorie pachet cu acelaşi tip de servicii sau de o calitate echivalentă. De asemenea, ar trebui să fie transferaţi unui alt călător.

Pentru agenţiile de turism

Comisia îşi propune să sprijine sectorul turistic al Europei prin asigurarea lichidităţii pentru întreprinderile turistice, în special IMM-urile, respectiv:

o Flexibilitatea în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat care permit statelor membre să introducă scheme, precum scheme de garanţie pentru bonuri şi scheme de lichiditate suplimentare, pentru a sprijini companiile din sectoarele de transport şi de călătorie şi pentru a se asigura că cererile de rambursare cauzate de pandemia coronavirus sunt satisfăcute. Sistemele de vouchere pot fi aprobate de Comisie foarte rapid, la notificarea de către statul membru în cauză.

o UE continuă să ofere lichiditate imediată întreprinderilor afectate de criză prin intermediul Iniţiativei pentru răspunsul la Coronavirus, sub gestionarea comună cu statele membre. În plus, Comisia a pus la dispoziţie până la 8 miliarde EUR finanţare pentru 100.000 de întreprinderi mici afectate de criză, cu Fondul European de Investiţii.

Pentru a completa măsurile pe termen scurt, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru promovarea turismului durabil, în conformitate cu Acordul Verde European şi pentru a încuraja o transformare digitală a serviciilor turistice pentru a oferi mai multe opţiuni, o mai bună alocare a resurselor şi noi modalităţi de gestionare a călătoriilor. si fluxurile turistice.

Comisia va organiza o convenţie turistică europeană cu instituţiile UE, industria, regiunile, oraşele şi alte părţi interesate pentru a construi în comun viitorul unui ecosistem turistic european durabil, inovator şi rezistent - „Agenda europeană pentru turism 2050”.