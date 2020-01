Cazinoul din Constanţa va fi preluat Ministerul Dezvoltării. Ion Ştefan: Reabilitarea va fi făcută de CNI

„Astăzi, 15 ianuarie 2020, începând cu ora 13.00, Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, se va afla la Cazinoul din Constanţa, pentru preluarea oficială a amplasamentului acestuia, în vederea consolidării şi restaurării. Obiectivul va fi realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii”, a informat ministerul.

Miercuri, 15 ianuarie, Compania Naţională de Investiţii (CNI) va emite Ordinul de începere al lucrărilor de proiectare pentru reabilitarea Cazinoului din Constanţa. În termen de trei luni, antreprenorul va finaliza aceste activităţi, după care va trece la efectuarea lucrărilor de reabilitare a clădirii.

După finalizarea tuturor contestaţiilor, asocierea AEDIFICIA CARPATI SA & SC REMON PROIECT SRL & SC PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL & SC TEHNOINSTAL SRL a fost declarată câştigătoare, valoarea contractului fiind de 56.627.697,09 lei cu TVA. Durata contractuală de realizare a investiţiei este de 30 luni (din care 3 luni dedicate activităţii de proiectare).

„Începută acum mai bine de 100 de ani, fascinanta poveste a Cazinoului din Constanţa începe azi un nou capitol. Am aşteptat acest moment încă din anul 2011, de când am preluat acest proiect şi CNI îşi ia acum angajamentul ca, la sfârşitul lucrărilor, să predea cea mai frumoasă clădire de pe întreg litoralul Mării Negre”, a afirmat Manuela Pătrăşcoiu, directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii S.A., societate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Publice, şi prin intermediul căreia se vor realiza lucrările de consolidare şi reabilitare.

În cadrul contractului vor fi executate lucrări de consolidare şi restaurare ale clădirii principale (S+P+1E+M, pod parţial şi rampă de acces către subsol), dar şi a zonelor exterioare (reabilitare platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă).

Guvernanţii au anunţat că după finalizarea lucrărilor, Cazinoul va fi redat circuitului public, „redevenind un centru cultural şi de divertisment care va putea găzdui evenimente culturale, simpozioane, expoziţii etc., astfel fiind pusă în valoare cea mai importantă clădire publică realizată în stil Art Nouveau în ţara noastră“.

Ei mai precizează că pentru România Cazinoul din Constanţa este un obiectiv important, pentru care autorităţile locale şi centrale au încercat încă din anul 2012 să găsească fondurile şi soluţiile necesare pentru reabilitarea şi consolidarea acestuia.

„La nivelul CNI, în perioada 2012 – 2018 au fost derulate 3 proceduri de achiziţie publică privind reabilitarea acestui obiectiv de investiţii. Principalele motive ale anulării procedurilor demarate de-a lungul timpului de către CNI au fost reprezentate tocmai de lipsa unor operatori economici capabili să îndeplinească toate condiţiile impuse de caietele de sarcini.

Astfel, după aproape 8 ani de zile şi nu mai puţin de 4 proceduri de achiziţie publică, Cazinoul din Constanţa are o şansă reală de a-şi recăpăta măreţia de altădată.

Finanţarea obiectivului de investiţii va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Publice şi se realizează prin Compania Naţională de Investiţii, în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, în conformitate cu prevederile OG 25/2001 cu modificările şi completările ulterioare“, a mai transmis Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Publice.