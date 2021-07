Cât de scump este un plin de benzină în România şi în alte state

Creşterea preţurilor în benzinării

Prima jumătate a anului 2021 s-a caracterizat prin dezgheţarea treptată a economiei şi creşterea preţurilor benzinei comparativ cu prima jumătate a anului 2020, arată cei de la Picodi . În Europa, cele mai mari creşteri ale preţurilor s-au remarcat în Ungaria (+ 20,2%), Turcia (+ 19,4%) şi Luxemburg (+ 16,9%).

Marea Britanie a bifat o creştere de 12,7% a preţurilor, ocupând locul 10 în rândul ţărilor europene. Preţurile la benzină au crescut şi în ţări precum Germania (+ 10,6%), Spania (+ 9,3%) şi Irlanda (+ 5,2%). Tendinţa opusă a fost observată numai în Malta şi Albania, unde preţurile medii de la an la an la benzină au scăzut uşor. România e pe locul 10 în topul scumpirilor în prima jumătate a anului 2021, cu plus de 12,7%.

În Europa, ruşii fac plinul cel mai ieftin – în această ţară, 1 litru de benzină costă 0,54 de euro. La polul opus, Olanda are cele mai mari preţuri: 1,72 euro pentru 1 litru. În Marea Britanie, preţul mediu al benzinei în prima jumătate a anului 2021 a fost de 5,33 de lei sau 1,08 euro, ceea ce înseamnă că s-a situat pe locul 29 din 42 de ţări considerate.

Analiştii au calculat câţi litri de benzină pot fi cumpăraţi pentru salariul mediu în diferite ţări europene. Pentru al treilea an consecutiv, liderul neînvins al clasamentului este Elveţia, cu 3.582 litri de benzină. Luxemburg şi Danemarca completează podiumul cu 2.955 şi, respectiv, 2.328 litri.

În România, conform celor mai recente date INS, salariul mediu brut se ridică la 5.804 de lei pe lună. Asta înseamnă că un român poate cumpăra 669 litri de benzină pentru salariul mediu lunar (locul 29). În anul precedent, românii puteau cumpăra 673 litri de benzină pentru salariul mediu.