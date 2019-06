Bursa Română de Mărfuri (BRM) lansează piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung, în condiţiile asigurării de către BRM a serviciilor de Contraparte Centrală

Pentru a veni in intampinarea nevoilor participantilor de pe piata gazelor naturale si in scopul dezvoltarii sustenabile a acestei piete in general, BRM lanseaza incepand cu luna iulie 2019 serviciul de Contraparte Centrala pentru tranzactiile la termen pe o saptamana si pe o luna. Din septembrie, contractele cu scadente mai lungi vor fi si ele incluse in sistemul de compensare – decontare. Pana la finalul anului, se va constitui un fond de clearing suplimentar dedicat aplicatiei.

Contrapartea Centrala are rol semnificativ in procesul de gestionare a riscurilor induse de decontarea tranzactiilor la termen, reprezentand o etapa necesara in procesul de dezvoltare a pietelor cu contracte standard cu livrare administrate de BRM si de aliniere la exigentele UE.

In vederea realizarii rolului de Contraparte Centrala, se aplica novatia subiectiva prin care Contrapartea Centrala devine cumparator pentru orice vanzator si vanzator pentru orice comparator, astfel incat, fiecare participant la tranzactii este asigurat de finalizarea operatiunii comerciale, conform preturilor si cantitatilor convenite prin tranzactie. Riscurile de posibil esec la decontare al unui participant sunt preluate integral de Contrapartea Centrala, acesta fiind practic izolat din punct de vedere al riscului sistemic, iar restul participantilor fiind neafectati de incidental provocat eventual de participantul individual.

Din punct de vedere operational si tehnic, mecanismul principal de gestiune a riscurilor de pret rezultate din expunerea unei tranzactii la trecerea timpului, indiferent de scadenta contractelor incheiate, este unul de gestiune - de catre Casa de Compensatie - a conturilor de garantii, prin activarea unui sistem complex de marje: initiale, de variatie si de livrare, in acord cu practica international. Suplimentar, metoda de marcare la piata zilnica a portofoliilor participantilor, pe baza unor preturi transparente, cu impact cert asupra garantiilor necesare mentinerii pozitiilor deschise, creeaza premisele cresterii lichiditatii pietei si a relevantei procesului de descoperire a pretului, caracteristici de baza ale unei piete functionale.

Produsele standard, ce vor beneficia de servicii de Contraparte pe platforma dedicata acestei piete de catre BRM, pe baza unui regulament special, sunt toate produsele la termen cu perioada de livrare: saptamana, luna, trimestru, semestru calendaristic, sezon gazier, an calendaristic si an gazier.

In data de 27.06.2019 BRM a organizat o sedinta publica cu toti participantii la piata si cu acesta ocazie a prezentat regulamentul de functionare a contrapartii centrale, mecanismele aferente acesteia precum si contractele de participare pe aceasta piata. Incepand cu data de 01.07.2019, BRM pune la dispozitie o platforma de test pentru participantii la piata si va realiza testarea aplicatiei impreuna cu cei interesati. In paralel cu aceasta, are loc semnarea contractelor cu participantii la piata, activitate deja demarata si se estimeaza ca in cea de-a doua parte a lunii iulie vor incepe tranzactiile din mediul real pe aceasta piata.

BRM este lider national ca institutie de infrastructura pe piata tranzactiilor cu gaze naturale, inregistrand de la inceputul acestui an, in conditii de dramatica incertitudine legislativa, un numar de 365 tranzactii pentru o cantitate totala cifrata la aproape 3 TW. In anul 2018, la BRM, s-a inregistrat un record al tranzactiilor cu gaze naturale: 787 tranzactii insumand peste 71 TW.

Chiar daca efectele OUG 114/2018 s-au facut si sunt inca resimtite pe piata gazelor naturale de la BRM, se estimeaza ca lansarea pietei produselor standardizate pe termen mediu si lung, in conditiile asigurarii de catre BRM a serviciilor de Contraparte Centrala, va reprezenta un puternic impuls de crestere pentru aceasta piata.

Despre BRM: Bursa Romana de Marfuri este o companie privata de interes public, infiintata in noiembrie 1992, prima sedinta de tranzactionare avand loc in data de 10 decembrie 1992. In prezent, activitatea BRM este reglementată de Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri si de Legea nr.297/2004 privind piata de capital. BRM organizeaza mai multe tipuri de piete de interes public, activitatea principala fiind axata pe Piata la disponibil si Piata licitatiilor. Pe Piata la disponibil se tranzactioneaza in ringurile bursiere: gaze naturale, energie electrica, produse petroliere, carbune, procesare combustibili, certificate CO2, marfuri generale, materiale de constructii, legume, fructe, cereale. In anul 2007, BRM a emis in premiera pentru piata romaneasca primele cotatii la produse petroliere, iar la finalul anului 2013 a emis primele cotatii la cereale. Pe Piata licitatiilor se deruleaza proceduri de achizitii, vanzari, inchirieri, BRM fiind cel mai important consultant in domeniul achizitiilor publice de produse, servicii si lucrari pentru orice tip de autoritate contractanta. Activitatea BRM se desfasoara la sediul central din Bucuresti si prin reteaua teritoriala care numara 20 terminale.

