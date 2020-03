Bode, aviz pozitiv în Parlament: Ce a spus despre coronavirus, Tarom şi CNAIR

”Începând de vineri, în Aeroportul Otopeni, vor sosi primele cinci scannere termice pentru depistarea coronavirusului”, a anunţat Bode.

El a fost întrebat dacă are în vedere lichidarea Tarom.

”Nu se pune problema lichidării Tarom. Noi suntem obligaţi să restituim banii respectivi, dar nu vom lichida compania. Finalizăm procesul de evaluare a companie, avizăm la ANAF evaluarea bunurilor mobile, ale aeronavelor, am reuşit să garantăm acest credit cu aeronavele. (...) În 3 luni acordăm împrumutul de la Trezorerie. Ajutorul de salvare se va transforma în ajutor de restructurare şi nu se mai rambursează”, a spus Bode.

În februarie, Tarom a anunţat că în următoarele luni va depune un plan de restructurare, iar ajutorul pe care îl va primi din partea statului român, de 36,7 milioane euro, aprobat de Comisia Europeană, reprezintă primul pas din strategia de a restructura şi eficientiza compania.

În ce priveşte CNAIR, Bode a declarat că noua organigramă a Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere prevede un departament special pentru evaluarea ofertelor şi o unitate de implementare a proiectelor dedicată autostrăzii A8, a afirmat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament.

"Aş putea vorbi foarte mult despre Compania Naţională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere. Este adevărat că ieri Consiliul de Administraţie a aprobat o nouă organigramă. Le-am spus şi lor şi vă spun şi dvs: nu am construit nici la minister, nici la companie nu am susţinut o organigramă împotriva cuiva sau pentru cineva. Am gândit, la fel cum am spus şi data trecută, în cadrul ministerului, o organigramă reducând de la 21 direcţiile la 14, reducând direcţiile generale de la şase la trei tocmai gândind o structură suplă, eficientă în funcţionarea aparatului central.

La fel, le-am solicitat şi colegilor din Consiliul de Administraţie şi vreau să spun că, printre altele, noua structură de organizare a CNAIR prevede înfiinţarea Departamentului de Evaluare a ofertelor, care să funcţioneze cu un număr de 40 de angajaţi ce pot acoperi în integralitate funcţionarea concomitentă a celor opt comisii de evaluare în componenţă completă. Nu este posibil să stăm luni de zile, poate chiar un an, un an şi ceva cu evaluările nefinalizate pentru că aceste comisii nu îşi fac treaba, nu se întrunesc, nu sunt în formulă completă şi aşa mai departe", a menţionat Bode, citat de Agerpres.

În plus, CNAIR prevede o unitate de implementare a proiectelor dedicată autostrăzii A8.

"Deci, am înfiinţat acest departament special pentru evaluarea ofertelor. De asemenea, am creat o unitate de implementare a proiectelor dedicată autostrăzii A8. Am creat un Departament de planificare şi colaborare lucrări în regie proprie. În concluzie, organigrama menţine echilibrul funcţiilor de conducere existente, neintervenind modificări ample în definirea poziţiilor de conducere, cu excepţia a trei puncte, cum am subliniat: înfiinţarea unui post de director general adjunct, înfiinţarea unui post de director al Direcţiei lucrări de artă şi înfiinţarea a trei posturi de şefi de departament. Atât", a subliniat Bode.