Autostrada Moldova. Stadiul de execuţie al Centurii Bacăului a ajuns la 30%

Joi, 4 iulie 2019, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc şi directorul general CNAIR au verificat stadiul lucrărilor, în cadrul unei vizite de lucru.

Datorită mobilizării antreprenorului, lucrările avansează rapid fapt ce va contribui la finalizarea acestora înainte de termenul contractual, arată verificările.

„Perioada de proiectare trebuia să se termine pe 24 iulie. Iată că noi astăzi avem stadiu fizic de execuţie de 30%. Am spus tot timpul că vom grăbi procedura de implementare a obiectivelor de investiţii. La fel s-a întâmplat şi la Drumul Expres Craiova-Piteşti unde tot acest antreprenor român are lotul 2 - am fost săptămâna aceasta şi am decis că vom ataca în primă fază centura de la Balş - a devansat termenul de proiectare cu şase luni. Dacă cineva vrea într-adevăr, se poate. Acest lucru este de felicitat. Îmi amintesc că pe 15 martie când am fost aici, după ce am plecat de pe şantier, toată lumea a vuit în presă că şi-a luat Umbrărescu utilajele şi a plecat. Iată că cei care atunci ţipau şi spuneau că s-a făcut doar de faţadă şi că de fapt nu se munceşte, pot să vină ei acum şi să spună dacă se munceşte sau nu!”, a precizat Ministrul Răzvan Cuc.

Constructorul Variantei Ocolitoare a Municipiului Bacău este asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Contractul are o valoare de 668,3 milioane lei fără TVA iar constructorul s-a angajat că cei 30,8 km de drum vor fi realizaţi în 30 de luni.

Alte şase luni sunt necesare pentru proiectare. Potrivit autorităţilor, 16,2 kilometri din acest drum vor avea profil de autostradă.

Lucrările au început la mijlocul lunii martie 2019.

