Anastasiu, despre frunza-simbol al turismului românesc de pe vremea Elenei Udrea: Putea fi orice, atât de puţin conta, dacă făceam ce trebuia atunci

AntreprenorulReferitor la frunza devenită simbol al turismului românesc pe vremea când Elena Udrea conducea ministerul de resort, spune că a fost aleasă de oameni din industrie şi că „putea să fie o frunză, un copac, o apă, putea să fie orice altceva, atât de puţin conta, dacă făceam ce trebuia să facem la momentul respectiv”.

„Avem nişte lucruri cu care putem defila, doar că trebuie să ne formăm un brand. Noi nu avem un brand, am avut un logo în zona turistică, acea frunză despre care se spune că ar fi a Elenei Udrea şi e păcat că se întâmplă aşa. Eu am fost parte din acel proces împreună cu mulţi colegi din industrie. Noi am ridicat mâna, în momentul în care am avut trei opţiuni, am ridicat mâna pentru frunză. Tot procesul a durat un an de zile, pe Elena Udrea am văzut-o la prima şedinţă şi la ultima. În rest, nu a participat. A fost un proces profesionist făcut”, a declarat Dragoş Anastasiu în emisiunea Insider Politic difuzată duminică de Prima Tv.

El a adăugat că logo-ul „putea să fie o frunză, un copac, o apă, putea să fie orice altceva, atât de puţin conta, dacă făceam ce trebuia să facem la momentul respectiv”.

Anastasiu a ţinut să menţioneze că acel logo nu a costat „milioanele despre care s-a spus” explicând că în spatele adoptării acelui logo a fost un întreg proces.

„Nu mai contează ce a fost. Contează că acum avem un Consiliu Naţional de brand, un parteneriat public-privat aşa cum ar trebui să se întâmple în turism în general şi acest Consiliu de brand, voluntar, nu costă nimic, s-a apucat de treabă aşa cum poate un organism voluntar. (...) Trebuie să ne apucăm să construim, cu răbdare, cu perseverenţă, bazându-ne pe ce avem bun”, adaugă specialistul în turism.